»Det har under ingen omstændigheder noget med det, der skete i Føtex Ballerup, at gøre.«

Fortæller Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop. 67 Kvickly-varehuse, som hører under Coop, vil nemlig donere overskuddet fra deres nonfood-salg til varehusenes naboer.

Det sker kort tid efter, at en Føtex i Ballerup kom i uføre, da de satte vare og skilte op foran deres nabobutikker.

»Vi lancerede initiativer 5. februar, det var længe inden det i Ballerup. Så det har intet med hinanden at gøre,« forklarer Jens Juul Nielsen, som dog ikke ligger skjul på, at initiativet ikke er helt uden bagtanker.

»Vi gør det også for os selv. Det er vigtigt for os og vores butikker, at der er et godt forretnings- og handelsliv. Det er også til vores egen fordel, at der også er butikker omkring os,« lyder det.

For når der er gang i forretningslivet omkring en Kvickly, smitter det af på antallet af kunder, der besøger forretningen.

Og noget tyder på, at kunderne har rykket flere af de indkøb, som de plejede at lave i Kvicklys nabobutikker, ind i Kvickly. Under corona har Kvickly haft et større salg af nonfood end normalt.

Det overskuddet fra mersalget af nonfood i januar og februar, som Kvickly vil bruge til lokal markedsføring af specialbutikkerne i deres lokalområde.

»Det er vigtig at have gode naboer. Vi har i de seneste naboer haft et ekstra stort salg af nonfood varer, da kunderne ikke har kunne gå i de andre butikker. Det er det overskud, som vi nu deler. For det er vigtigt at have gode naboer og det er vigtigt at være en god nabo,« fortæller Jens Juul Nielsen, der håber, at pengene skaber ekstra liv i de fælles handelsgader og strøg i byer over hele Danmark:

»Det er ikke for sjov, at vi betaler dyre domme for at leje og købe gode beliggenheder til vores butikker. Hvis vores butikker lå helt alene, så ville der ikke komme særlig mange kunder.«

Og så er det heller ikke værst med lidt god omtale, lyder det fra Jens Juul Nielsen:

»Vi har intet i mod god omtale, men motivationen har været at være en god nabo og sikre, at der også kommer mange kunder til vores butikker, når vi er ude af corona og vender tilbage til normalen.«

Kvickly kender ikke det præcise tal af donationen, som afhænger af, hvor længe nedlukningen varer. Men åbnes butikkerne igen 1. marts vil der være tale om et beløb i størrelsesorden 7-10 millioner kroner Det vil betyde, at hver af de 67 Kvickly varehuse kan bruge omkring 100.000 kroner på deres naboer.