Det blev en skæbnesvanger dag for en ung fisker, da han i vinterkulden sidste år måtte sande, at hans kutter var ved at synke i det iskolde vand under ham.

Og hele den dramatiske udvikling blev fanget på kamera.

Fiskekutterens kaptajn, Nikolaj Bjerre, er nemlig en af de fiskere, som TV 2-programmet 'Gutterne på Kutterne' har fulgt i fem sæsoner nu.

I den kommende sæson vil seere med et lille års forsinkelse være vidne til HM 90 Rigmor Kirstines (navnet på Nikolaj Bjerres båd, red.) endeligt. Det skriver TV 2.

Seerne vil kunne følge dramaet, hvor fiskeren febrilsk forsøgte at redde sit levebrød.

Fra det øjeblik Nikolaj Bjerre konstaterede vand i lasten, til fiskeren måtte konstatere, at kampen var tabt.

HM 90 Rigmor Kirstine forsvandt 5. december 2018 om eftermiddagen i dybet ud for Thorup Strand i Nordjylland.

Selvom situationen på et tidspunkt var decideret livsfarlig for besætningen, slap Nikolaj Bjerre samt hans lillebror og far med livet i beholdt - blandt andet takket være fiskerkollegaerne på HM 92 'Goliath' og en helikopter fra Søværnets Operative Kommando.

Og selvom Nikolaj Bjerre ærgrer sig over tabet af sin båd, er dét trods alt det vigtigste, understreger han overfor TV 2.

Uheldet til søs har dog ikke afskrækket den 24-årige mand fra at fiske.

Han har siden købt en ny og større kutter, som han har navngivet Rosa Sofia.

»Jeg stopper aldrig med at fiske. Det er det, jeg vil. Det er min livsstil,« fortæller han til TV 2.