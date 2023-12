Vi ser det hvert år.

Der skal saltes for at komme de store mængder is og sne på vejene til livs.

Men det har taget overhånd. I hvert fald hvis man spørger Kurt Lützner fra Skanderborg Kommune. Han mener, at der bliver saltet alt, alt for meget, siger han til TV 2 Østjylland.

»Det skader træer ved vejkanten, skader buske ved chikaner, og det skader vandløbene,« siger han.

Han bliver bakket op af en lektor på geologisk institut på Aarhus Universitet, der siger, at træerne bliver slået ihjel af vejsalt, og at biodiversiteten i vandløbene kan blive påvirket.

Også Københavns Universitet skriver, at vejsalt indeholder natrium og klorid, hvilket er plantegiftige og dermed ødelæggende for planterne.

Kurt Lützner forstår ikke, hvorfor man ikke anvender mere klimavenlige metoder. Som for eksempel grus, hvilket Norge og Sverige anvender.

Men Skanderborg Kommune, der bliver forholdt kritikken, mener ikke, det vil have samme effekt i Danmark grundet vores temperaturer:

»De har lange perioder med frost dag og nat, så de kan bruge skærver eller groft sand. Her skifter det ofte mellem tø og frost, og der vil vi skulle bringe store mængder sand og grus ud for at få den samme effekt,« siger entreprenørchef i Skanderborg Jens-Erik Dengsøe.

Ifølge entreprenørchefen vil det koste mellem 10 og 20 millioner kroner, hvis salt skal udskiftes med noget andet.

Ifølge Snevagten bliver der om året brugt knap 500.000 tons vejsalt i vintermånederne – og er dermed det mest anvendt tømiddel i Danmark.

Det svarer til cirka to kilo salt per kvadratmeter vej, lyder det.