Kurt Jørgensen er vognmand i Ebeltoft. Han er frustreret over, at østeuropæiske lastbilchauffører kan stjæle diesel fra hans kolleger.

Lørdag eftermiddag brød hans og kollegernes frustration ud i lys lue, da de samledes på en rasteplads ved Egtved for at konfrontere to rumænske lastbilchauffører, som de mener har stjålet diesel. Det endte i vold.

»Jeg tror, at det var godt, at politiet var der. Vi er meget frustrerede over, at de stjæler diesel fra os, uden at det har konsekvenser,« siger Kurt Jørgensen.

Sydøstjyllands Politi oplyser søndag til Kolding Netavis, at to rumænske lastbilchaufføre blev anholdt, ligesom en dansk lastbilchauffør på 43 år er sigtet for at angribe den ene rumænske lastbilchauffør med en jernstang.

Vognmand Kurt Jørgensen og hans kolleger er trætte af østeuropæiske dieseltyve. Vis mere Vognmand Kurt Jørgensen og hans kolleger er trætte af østeuropæiske dieseltyve.

At de danske chauffører overhovedet dukkede op på rastepladsen, skyldes et opslag i en gruppe for lastbilchauffører på Facebook.

Her blev tyvene spottet af en bruger, der genkendte tyvenes lastbiler fra en overvågningsvideo fra et tidligere tyveri. Det fik vrede lastbilchauffører til at valfarte til rastepladsen. Også Kurt Jørgensen, der holder til i Ebeltoft, tog afsted.

»Jeg skyndte mig ind i min bil og afsted. Da jeg ankom, var der masser af vrede chauffører, og politiet var også til stede. Så gemytterne var faldet ned,« siger Kurt Jørgensen.

Nogle dage før havde de østeuropæiske tyve ifølge Kurt Jørgensen stjålet diesel fra en vognmand i Esbjerg. De var blevet anholdt og løsladt igen, fortæller han.

»De får bare en bøde på nogle tusind kroner, og så kan de fortsætte,« siger Kurt Jørgensen.

Han fortæller, at dieseltyveri helt lavpraktisk foregår, ved at tyvene kører ud om natten og åbner eller brækker benzindækslet op på andre lastbiler, hvorefter de suger dieselen op og over i deres egne lastbiler. Så kører de væk og deponerer brændstoffet i tanke, og så laver de samme nummer igen og igen. Det sker også på rastepladser, når lastbilchaufførerne sover.

Kurt Jørgensen fortæller, at der kan fyldes 2.000 liter brændstof i en lastbil med tom tank. Med en dieselpris på cirka ti kroner kan værdien af et tyveri derfor hurtigt nå op på 20.000 kroner.

»Det er mange penge værd at stjæle diesel, specielt hvis man gør det gentagne gange,« siger Kurt Jørgensen.

Ifølge danske lastbilchauffører stjæler nogle østeuropæiske chauffører diesel fra deres danske kolleger. Foto: Emil Helms Vis mere Ifølge danske lastbilchauffører stjæler nogle østeuropæiske chauffører diesel fra deres danske kolleger. Foto: Emil Helms

Kurt Jørgensen mener, at politikerne nu må på banen med højere straffe.

»Man bør konfiskere lastbilerne. Ligesom man gør med vanvidsbilister. Så skal de nok stoppe. Det kan ikke være sådan, at det skal ende i selvtægt,« siger han.

Nu er en østeuropæisk chauffør blevet slået med en jernstang. Det er ulovligt at ty til selvtægt. Skal I ikke lade være med at bruge vold?

»Jo, selvfølgelig, men det skyldes en stor frustration over, at tyvene kan stjæle, uden at det har konsekvenser,« siger Kurt Jørgensen.

Han fortæller, at forholdet mellem de danske og de udenlandske chauffører i forvejen er anspændt.

»De gør, hvad der passer dem. Deres tyveri af diesel er systematisk, og de har ingen respekt for den bøde, de får,« siger han.

Både de to rumænske chauffører og den danske vognmand, som angreb med en jernstang, kræves fængslet.

Sagen skal nu efterforskes nærmere. Det gælder også formodningen om eventuelt organiseret tyveri af diesel. Politiet vil blandt andet undersøge, om der er sket tyveri ved hjælp af diskrete pumperedskaber, skriver Ritzau.

Til Kolding Netavis siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi John Skytt om episoden på rastepladsen:

»En forbipasserende ser, at der foregår noget hærværk. En rude er knust på en lastbil. Der er både danske og udenlandske chauffører til stede på rastepladsen. Det handler angiveligt om, at en dansk chauffør har taget sagen i egen hånd efter noget dieseltyveri i sidste weekend, som de udenlandske chauffører skulle stå bag. Den danske chauffør udøver vold mod den ene af de rumænske chauffører«.

Efter et grundlovsforhør ved Retten i Kolding søndag eftermiddag blev alle tre implicerede varetægtsfængslet. søndag eftermiddag.