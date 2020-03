Adam Castillejo, som indtil for et par dage siden kun var kendt som 'London-patienten', er den anden person i verden, der nogensinde er blevet helbredt for HIV.

Mere end 30 måneder efter ophør af antiretroviral behandling, som holder HIV nede, og 46 måneder efter en stamcelletransplantation, som oprindeligt skulle behandle Castillejo's lymfeknudekræft, er han stadig fri for virussen.

Det skriver det britiske medie The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskerholdet bag studiet har det seneste år ledt efter HIV i 40-årige Adam Castillejos væv, men de fandt ingen aktiv virus. Der blev ligeledes ikke fundet virus i rygmarvsvæske, tarm, sæd eller lymfeknuder.

Derfor er forskerne mere sikre end nogensinde på, at Castillejo's behandlingsforløb kan hjælpe til en kur.

»Vi fremsætter, at disse fund repræsenterer HIV-1-kur,« skriver forskerne i studiet ifølge Videnskab.dk.

De fandt dog spor af virussens DNA i blandt andet de hvide blodlegemer, men forskerne forsikrer, at de ikke kan give anledning til fremkomsten af mere virus.

Adam Castillejo modtog for knap fire år siden en stamcelletransplantation fra en donor, hvis stamceller havde en sjælden genetisk mutation, der betyder, at de hvide blodceller er immune over for HIV. Transplantationen blev egentlig gennemført, fordi Adam Castillejo led af lymfekræftsygdommen Hodgkins Lymfom.

Men som utilsigtet sidegevinst af behandlingen viste det sig, at han også fik liv fri for HIV.

Computermodeller antyder, at chancen for, at Castillejo forbliver HIV-fri, er næsten sikker. Det er dog på betingelse af, at mere end 90 procent af hans stamceller i knoglemarven er donorafledte, skriver The Guardian i.følge Videnskab.dk

Estimatet for Castillejo’s stamceller på nuværende tidspunkt er, at 99 procent af dem er donorafledte.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk