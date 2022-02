De fleste har prøvet det – og særligt de seneste to år.

At sidde foran skærmen derhjemme til online undervisning af den ene eller anden art. Underviseren gennemgår noget materiale uden at bevæge sig på noget tidspunkt. Der findes næsten ikke noget, der er mere kedeligt end det.

Men nu har forskere måske fundet løsningen, som kan gøre online undervisning en del mere spændende. Og løsningen involverer en helt særlig viden om et helt særligt dyr.

Nemlig en gekko.

I hvert fald har lektor på biologisk institut ved SDU Jakob Christensen-Dalsgaard brugt siden viden om dyrs og særligt krybdyrs hørelse som grundlag for en lille, simpel robot, der kan ændre den måde, som onlineforelæsninger afholdes på.

Det skriver Syddansk Universitet på sin hjemmeside.

»Vores robot kan, ligesom et firben, registrere, hvor lyden kommer fra og vende sig mod lydkilden, som i dette tilfælde vil være forelæseren. Hvis forelæseren flytter sig, vil robotten følge med. Vi har så sat et kamera på robotten, og således vil kameraet hele tiden følge den talende forelæser, der nu er fri til at gå rundt,« fortæller Jakob Christensen Dalsgaard.

På den måde slipper man som deltager i den online undervisning for at se på en statisk optagelse af underviseren.

Robotten er blevet udstyret med en elektrisk model af det øre, man også finder i en række firben som for eksempel gekkoer.

»Deres mekanisme til at retningsbestemme lyd er meget, meget simpel. Det skal tages fuldstændigt bogstaveligt, når jeg siger, at lyd går gennem det ene øre og ud af det andet hos dem,« siger Jakob Christensen-Dalsgaard.

Trommehinden i for eksempel gekkoer er derfor meget retningsfølsom, og dyret ved derfor, hvor en lyd kommer fra, uden at skulle bruge regnekraft i nervesystemet.

Firben som gekkoer bruger dog ikke deres hørelse på samme måde, som den nye robot gør det. For firben vender sig nemlig ikke mod lydkilder, og de kommunikere heller ikke med lyd.