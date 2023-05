Den billigste kur mod klamydia er lige nu udsolgt mange steder i landet.

Derfor kan det blive en dyr affære, hvis du er en af de 50.000 danskere, der hvert år finder ud af, at de er blevet smittet med klamydia.

Kuren mod sygdommen er nemlig gået fra at koste 55 kroner til over 300 kroner, fordi flere af de danske apoteker er løbet tør for den billige klamydiakur.

Det skriver TV 2 Østjylland, der blandt andet har været en tur forbi Løve Apotek i Aarhus.

Her har man især bemærket den dyrere pris på klamydiakuren ved, at personalet oplever kunder, der forlader apoteket, efter de har fået prisen at vide.

Marianne Schmidt, der ejer det århusianske apotek, ærgrer sig over, at man ikke kan skaffe den billige medicin til kunderne lige nu.

»Det er lang tid, vi ikke har kunnet skaffe den billige medicin. Det er træls ikke at kunne give kunderne det, der kan behandle dem,« siger Marianne Schmidt.

Hun fortæller, at langt de fleste kunder dog ender med at købe den dyrere medicin.

TV 2 Østjylland har også besøgt Bruuns Apotek i Aarhus. Her anslår en medarbejder, at det hos dem er to ud af fem kunder, der går ud af butikken uden klamydiamedicinen på grund af prisen.

Ved apoteket i Åbyhøj oplever man derimod ikke, at kunderne går igen.

Ifølge Marianne Schmidt hos Løveapotek i Aarhus er der ingen fordel for apotekerne i at sælge den dyre frem for den billige medicin til kunderne, da apotekerne tjener det samme på at sælge alle typer lægemidler – nemlig 13,46 kroner.

Klamydia er den mest udbredte sexsygdom i Danmark. Symptomerne kan være udflåd eller svie, når man tisser, men optræder ofte også uden symptomer.