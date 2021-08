Fuglekvidder, der ikke rigtigt lyder som pip og fløjt, men nærmere som tågehorn eller en færge, har sat sindene i kog i Ishøj.

Det skriver TV 2 Lorry.

Lydene kommer fra et kunstværk skabt af kunstneren Ann Lislegaard og er placeret omkring kunstmuseet Arken i Ishøj.

Lydene er fuglelyde fra forskellige uddøde fuglearter.

I en lokalgruppe på Facebook giver en lang række borgere udtryk for, at de ikke bryder sig om de kunstige fuglelyde i et naturskønt område, og at de ønsker kunstværket fjernet.

Direktør for Arken, Christian Gether anerkender kritikken, men er uenig i, at det er støjforurening.

»Hver gang vi kommer og hører den her lydinstallation fra uddøde fugle, så kommer vi til at tænke nogle nye tanker. Og det er det, vi vil. Uanset om det lige umiddelbart irriterer os. Det gør ikke noget, at vi får sat nyt perspektiv på vores tilværelse,« siger Christian Gether til tv-stationen.

Lydinstallationen, der har været der siden 13 maj, fortsætter frem til den 19. september.