Lørdag startede politiet en eftersøgning af den 82-årige, hjerneskadede kunstner Jørgen Birkerod Hinke, der tidligere på dagen var forsvundet fra sit hjem i Faaborg.

Jørgen Birkerod Hinke forlod sit hjem på Nørregade i Faaborg klokken 16.00 lørdag den 30. marts og er i skrivende stund stadig ikke blevet fundet.

Politiet ved ikke, i hvilken retning den sværtgående ældre mand er gået fra sit hjem, og leder efter ham med hunde, helikopter og droner, skriver Fyens Stiftstidende.

I dag, søndag, har cirka 100 lokale borgere på politiets opfordring igangsat en større eftersøgning af Jørgen Birkerod Hinke, som er kendt af mange i lokalområdet.

Eftersøgningen er startet af Stine Mjaaland, efter hun læste havde læst i pressen, at Fyns Politi havde brug for borgernes hjælp.

»Vi har intet. Der er ingen spor. Hvis Jørgen ligger uden for, så har han det ikke godt nu. Derfor har vi brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan finde ham,« siger politikommisæ Jesper Schmidt Nielsen og tilføjer,

»Der er nu gået så lang tid siden Jørgen Birkerod Hinke forsvandt, så eftersøgningsområdet kan være enormt stort.«

Jesper Schmidt Nielsen forbereder borgerne, der hjælper med eftersøgningen, på, at de kan risikere at finde en, der er afgået ved døden.

Derfor er der heller ingen børn, der må gå alene rundt i området.

På trods af de mange ekstra hænder, som politiet har fået i eftersøgningen, så beder Fyns Politis indsatsleder de hjælpende borgere om kun at lede i byen, så de ikke ødelægger potentielle spor ved eksempelvis Svanninge Bakker.

Politikommisæren beder folk om at dele sig op i grupper af to, så eftersøgningen kan spredes ud over et størst muligt område.

Politiet opfordrer folk til at kigge i åbne skure, haver, baggårde eller andre nemt tilgængelige steder, hvor Jørgen Birkerod Hinke kan have forvildet sig hen.

Da Jørgen Birkerod Hinke forlod sit hjem, var han iført en sort mellemlang skindjakke, sorte joggingbukser og bare tæer i et par Ecco-sandaler.

Han beskrives som en etnisk dansk mand, cirka 180 centimeter høj og slank af bygning. Han vejer cirka 80 kilo og har hvidt skæg og briller.

Jørgen Birkerod Hinke har boet på egnen i over 40 år.

Hvis man ser ham, eller har oplysninger der kan hjælpe eftersøgningen, bedes man kontakte politiet på telefon 112.