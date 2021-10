Den odenseanske kunstner Jens Galschiøt er i gang med en redningsaktion i kapløb mod tiden og det kinesiske styre.

En redningsaktion, der både har fået de danske politikere og den internationale presses opmærksomhed.

Jens Galschiøts skulptur 'Skamstøtten', der mindes ofrene på massakren på Den Himmelske Freds Plads i Kina i 1989, er nemlig blevet beordret fjernet fra University of Hong Kong, hvor den har stået siden 1997.

Dermed angriber man ifølge kunstneren ikke bare en skulptur, men selve den frie ånd i Hongkong.

»At fjerne en skulptur, der taler om den massakre, er som at køre en gravmaskine igennem en kirkegård,« siger Jens Galschiøt.

I forvejen har han gjort sig så upopulær hos det kinesiske styre, at han hverken har lov til at rejse ind i Kina eller Hongkong, men sagen om hans skulptur, der på engelsk hedder 'Pillar of Shame', har hurtigt fået den internationale presses opmærksomhed.

»Det udvikler sig i rivende hast, og der er gang i alt muligt. Blandt andet bliver der stillet miniaturekopier op rundtomkring i Hongkong,« siger kunstneren.

I Politiken har Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, og Radikale Venstres udenrigsordfører, Martin Lidegaard, opfordret udenrigsminister Jeppe Kofod til at reagere på situationen og kræve skulpturen udleveret.

Det samme gør kunstneren selv.

»Jeg har klaget over, at Danmark ikke er gået ordentligt ind i det. Det er en oplagt mulighed for Danmark at markere sig, når sagen handler om at fjerne en dansk skulptur,« siger Jens Galschiøt.

Han tror, at det har overrasket universitetet, at skulpturen juridisk tilhører ham og ikke organisationen The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic, som blev bedt om at fjerne den.

»Den tilhører mig, det er derfor, det er blevet meget mere celebert. Det er kommet bag på dem, at det tilhører en dansk kunstner. Det har de ikke været kloge nok til at tjekke ud. Men den er permanent udlånt og kunne i princippet være det til evig tid,« siger Jens Galschiøt.

Han tror på, at det kan lade sig gøre at undgå, at statuen bliver destrueret. Derefter håber han, at den kan placeres foran den kinesiske ambassade i USA eller i Taiwan, hvor kunstneren også har mange kontakter.

»Det bliver mig, der kommer over for at hente den. Jeg er den eneste, der har forstand på at tage den ned. Jeg vil komme over med mine folk,« siger han og fortsætter:

»Det store problem er, at jeg er bandlyst i både Hongkong og Kina.«