»Der har været travlt. Det er jo hele verden, der har henvendt sig,« lyder det fra Lasse Andersson, der er direktør på kunstmuseet 'Kunsten' i Aalborg.

Hans museum har nemlig fået massiv opmærksomhed, efter de har udstillet et værk af den danske kunstner Jens Haaning, som hedder 'Take the money and run'.

For titlen på værket beskriver nemlig meget godt, hvad kunstneren har gjort. Værket skulle have været to rammer med godt og vel en halv millioner kroner i kontanter bag glasset, men da rammerne dukkede op på Kunsten, viste det sig, at der ikke var en eneste pengeseddel i rammerne.

Og det kontroversielle stykke kunst har fået omtale ikke bare i Danmark, men i hele verden, hvor nogle af de største medier, som Washington Post og BBC, har omtalt værket.

»Det er jo en ekstraordinær oplevelse på godt og ondt. Det bliver meget ensidigt, når det handler om de penge, der ikke er der. Men der er jo også et kunstværk, hvor kunstneren forsøger at fortælle noget,« siger Lasse Andersson.

Og selvom der har været uforholdsmæssigt meget fokus på det nordjyske kunstmuseum, så er det ikke noget, der kan ses på entreindtægterne. I hvert fald ikke endnu.

»Jeg er i tvivl om, hvad den globale omtale betyder. Når vi kigger lige nu her, er det ikke fordi, folk står i kø for at se værket. Men jeg håber da, at der kommer folk og besøger os,« siger museumsdirektøren, der afviser, at det har været planlagt for at få opmærksomhed.

»Mange har spurgt, om vi har været med til at skabe historien. Det har vi ikke.«

Lasse Andersson har været i kontakt med Jens Haaning, for at høre, om pengene kommer på et tidspunkt. Men svaret fra kunstneren var mere abstrakt end konstruktivt.

»Jeg spurgte ham inden udstillingen, om vi får det værk, vi har aftalt. Der svarede han: 'Det måtte vi se, om kommer til at ske'. Men vi har en kontrakt med Jens om, at vi får pengene tilbage 16. januar.«

'Take the money and run' er en del af en større udstilling, der handler om det moderne arbejdsliv.