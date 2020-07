Det aarhusianske kunstmuseum Aros udvider med 1000 kvadratmeter under jorden med tilbygning og udsigtspunkt.

Kunstmuseet Aros skal udvides med et nyt underjordisk udstillingsgalleri på 1000 kvadratmeter.

Udvidelsen af det aarhusianske kunstmuseum beløber sig til 200 millioner kroner, oplyser Aros i en pressemeddelelse.

Det underjordiske udstillingsgalleri suppleres med værket "The Dome" af den amerikanske kunstner James Turrell.

Det vil med en diameter på 40 meter og en loftshøjde på 15 meter byde på en "international unik oplevelse", skriver museet.

- Vi har arbejdet hårdt på at få realiseret denne ambitiøse udvidelse af museet, som vi kalder "The Next Level".

- Og vi er derfor meget glade for den opbakning, som projektet får både økonomisk og politisk, siger museumsdirektør Erland G. Høyersten.

Aros er i forvejen kendt for vartegnet "Your Rainbow Panorama", der er en regnbuefarvet glasgang på toppen af museet med udkig over byen.

Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson står bag det ikoniske værk.

James Turrel, der er manden bag det nye projekt i Aarhus, kendes blandt andet fra værket "Roden Crater".

Det er et observatorium, som er bygget oven på en udslukt vulkan i Arizonas ørken.

Den største bidragyder til udvidelsen af det aarhusianske kunstmuseum er Salling Fondene, der har doneret 80 millioner kroner.

Derudover har Ny Carlsbergfondet givet 40 millioner kroner.

Endelig er der givet en anonym donation på 10 millioner kroner. Resten finansieres af Aros selv og Aarhus Kommune.

Forventningen er, at projektet kan stå klart i løbet af 2023, skriver TV2 Østjylland.

Aros har ifølge museets hjemmeside omkring én million besøgende om året.

/ritzau/