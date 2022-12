Lyt til artiklen

I løbet af 2022 var forhåbningerne hos Arken, at 110.000 betalende gæster ville lægge vej forbi kunstmuseet på den københavnske vestegn.

Sådan gik det dog ikke, hvorfor museets bestyrelse allerede i foråret måtte revidere budgettet, som nu i stedet lyder på 69.000 betalende gæster.

Det skriver Børsen, der har fået aktindsigt i det reviderede budget.

Til mediet bekræfter Eva Hofman-Bang, der er formand for Arkens bestyrelse, at året ikke just er gået som forventet.

»Det er rigtigt, at gæsterne ikke har besøgt Arken i det omfang, som vi havde håbet. Vi har altid mødt lidt mere modvind her på Vestegnen og har skullet kæmpe lidt mere for tingene,« skriver hun i en kommentar til Børsen.

Modsat de 415.000 og 345.000 gæster, både betalende og ikke-betalende, der besøgte kunstmuseet i henholdsvis 2018 og 2019, er besøgstallene for 2022 faldet til 125.000. Det er 45.000 færre end budgetteret.

Marie Nipper, der 1. august tog over efter Christian Gether, som havde stået i spidsen for Arken i 25 år, er dog fortrøstningsfuld.

»Jeg ser meget frem til at være med til at tegne fremtiden for Arken. Det er ingen hemmelighed, at museet står i en hård tid både organisatorisk og økonomisk, men Arken er et helt unikt museum, hvis arkitektur og placering giver nogle muligheder, som man ikke finder andre steder,« udtalte den nye direktør i maj i en pressemeddelelse.

Under Marie Nippers ledelse er det håbet, at Arken kan vende skuden og have 100.000 betalende gæster på besøg allerede i det kommende år.