Det anerkendte tech-medie MIT har i år kåret de teknologiske gennembrud og opfindelser, som de selv vurderer som årets vigtigste.

Listen finder du nedenfor. Og vi kan godt love, at den giver dig et indtryk af, at den verden, som du lever i nu, er meget anderledes fra den, som du vil opleve om 10 år.

10: IBM kortlægger et molekyle



Ved hjælp af en kvantecomputer er IBM lykkedes med at kortlægge den elektroniske struktur af et lille molekyle på tre atomer.

Og hvad så? Jo, præcis viden om molekylers opførsel kan føre til meget mere effektiv og billigere medicin, men også effektive grønne teknologier.

Herunder måske kemiske forbindelser, der kan omdanne sollys til brændstof. Der går nok liiige fem til ti år

9: Dine gener spår om fremtiden

Nu kan forskere spå om, hvad du kommer til at fejle ved at se i dine gener.

En lang række medicinalselskaber arbejder med at anvende det enkelte menneskes dna-kode til at forudse, hvilke sygdomme som personen vil komme til at lide af i fremtiden.

Det kan være hjerte-kar-sygdomme, kræftsygdomme, men også en persons intelligens.

Teknologien er allerede i brug til visse formål og kan på sigt forlænge levealderen betydeligt.

8: Totalt privatliv på nettet

Nye værktøjer genskaber dit privatliv på nettet

I disse overvågningstider lyder det som en vild fantasi, men nye krypteringsværktøjer kaldet 'zero-­knowledge proof' gør det muligt at bevise noget på nettet, uden at modtageren kan se selve dokumentationen.

For eksempel kan man måske bevise, at man er over 18 år gammel, eller at man har penge nok til at betale med, men uden at afsløre hvor mange.

Teknologien er allerede i begrænset brug og kan udvides på sigt, så man kan blive usynlig på nettet.

7: Fremtidens naturgas uden CO2-udslip

Nye kraftværker kan producere naturgas, UDEN at der slipper CO2 ud i atmosfæren. Foto: Henning Bagger

Et lille kraftværk uden for Houston i USA har demonstreret, at det formår at opfange CO2 fra afbrænding af naturgas og genbruge det internt på kraftværket. Endda uden det koster mere, end naturgas normalt gør.

Bliver det indført bredt over hele USA - eller hele verden - betyder det en massiv nedbringelse af CO2-udslippet. USA's energiforsyning består eksempelvis af 30 procent naturgas.

Et stort skridt i retningen til at redde klimaet.

6: Ørebøffer oversætter verdens sprog for dig

Juston Payne, Product Manager for Google Clips, præsenterer de nye 'Pixel Buds' i oktober 2017. Foto: Elijah Nouvelage

Kan du ikke tale japansk, swahili eller russisk?

Nu kan du spørge dig for i alverdens lande alligevel. Du skal bare tage dine 'Pixel Buds'-hørebøffer med. De kan nemlig oversætte, hvad du siger, direkte. Via din smartphone kan de så høre, hvad du siger, og svare tilbage.

Google og Baidu har allerede teknologien ude, men den vil sandsynligvis blive forbedret med tiden.

5: To computere kan sammen skabe nye ting

Computere kan nu tale sammen og i fællesskab udvikle løsninger på avancerede problemer.

En stærk landvinding inden for AI (kunstig intelligens) har været at få to computere til at tale sammen og skabe nye billeder og konstruktioner, som samtidigt skal passe til virkeligheden.

Noget, kunstig intelligens ellers har uhyre svært ved. Den ene computer sættes til at producere alverdens syrede billeder, og den anden identificerer så, om billedet kan passe ind i virkeligheden ud fra en lang række billeder, som den allerede kender.

Over tid lærer computerne af hinanden og kan for eksempel i øjeblikket skabe vellignende ansigter af ikke-eksisterende mennesker. Det er dog mildest talt en teknologi i udvikling.

4: Kunstig intelligens skal være for alle

Avancerede computerprogrammer med kunstig intelligens bliver betydeligt mere tilgængeligt for private og mindre virksomheder.

Computerteknologi, der gør brug af kunstig intelligens (AI), er dyr og kun tilgængelig for alle. Det er primært teknologi, som kan optimere produktion af dagligvarer, medicin og lignende og samtidigt gøre det markant billigere at udvikle.

Men virksomheder som Google, Microsoft og Amazon arbejder på at gøre AI-teknologi tilgængelig 'i skyen,' så det kan tilgås og anvendes nemmere og til en pris, der er til at betale.

Det kan i fremtiden gøre mange produkter meget billigere.

3: Fremtidens by er helt automatisk

I Canada udvikler man 'fremtidsbyer,' som er gennemautomatiserede og designet på baggrund af overvågningsoplysninger om menneskers dagllige færden. Det burde gøre byerne billigere at bo i og mere energirigtige. Om de lige ligner den på billedet, er nok mere usikkert.

Selvkørende biler, automatisk kloakservice og robotter, der afleverer posten. Det lyder som en by i en fjern fremtid. Men det er åbenbart tættere på, end man skulle tro.

I et lille hjørne af Toronto i Canada er virksomheden Quayside ved at installere og opsætte et hav af sensorer og apparater, der skal aflæse menneskers færden og herefter designe fremtidige byer på de oplysninger.

Det vil angiveligt sikre lavere boligpriser i byområder fremover, såvel som fuldt automatiserede forhold, mener udviklerne.

2: Forskere skabte kunstige fostre uden sæd eller æg

Noget tyder på, at videnskaben snart kan skabe liv uden hverken æg eller sæd, men blot stamceller. Ud over store etiske komplikationer kan det betyde store gennembrud i forskning om livets begyndelse.

Alene ved hjælp af stamceller er det lykkedes forskere på Cambridge Universitet i England at lave noget, der minder om et lille spædt musefoster.

Forskerne brugte hverken musesæd eller museæg til formålet. Den lille fosterlignende organisme udviklede sig som og lignede et foster, men - siger forskerne - kunne 'sikkert ikke være blevet til en mus'.

Ikke desto mindre er det første skridt på vejen til at skabe liv på en helt ny måde. Det er dog ikke målet. Det er at studere, hvordan det foregår, når livet opstår.

1: 3D-print med metal

Nu kan du 3D-printe stål. Den billigste printer koster stadig over en halv million kroner, men forhåbentlig bliver det billigere.

Teknologien med at printe sine egne plastikgenstande er efterhånden blevet en almindelig ting. Men nu er det også muligt at printe objekter i stål.

Det er stadig dyrt for den almindelige forbruger, men på sigt vil man sandsynligvis kunne printe sine egne møtrikker og reservedele til bilen.

Teknologien vil sandsynligvis også betyde, at der bliver færre store fabrikker, og at små virksomheder i stedet kan printe de reservedele, som de behøver.

En mekaniker kan for eksempel selv printe dele til en personbil.