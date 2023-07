Region Hovedstadens hospitaler benytter som de første i landet kunstig intelligens til at screene for brystkræft.

Efter halvandet års forsøgsordning har erfaringerne været så gode, at flere regioner vil følge trop, skriver DR.

Kunstig intelligens - eller AI - har været voldsomt omdiskuteret gennem det seneste år, og særligt efter chat-robotten ChatGPT blev lanceret og tydeliggjorde teknologiens potentiale.

Siden har snakken gået på, hvilke job robotterne vil overflødiggøre først – og nu står ét måske for skud.

For ifølge vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild, kan AI erstatte 'den ene af de ellers to speciallæger', som vurderer røntgenbilleder i en brystkræft-screening.

'Allerede indenfor de første to måneder har det aflastet lægerne, som kigger på røntgenbillederne, med cirka 30% af deres opgaver,' sagde han i 2022.

Det kommer dog næppe til at koste nogen en fyreseddel i Region Hovedstaden, for her er der mangel på netop denne type speciallæge - de såkaldte mammaradiologer.

Det understreger chef for forsøgsordningen, Ilse Merete Munk Vejborg, der samtidig påpeger, at der for nuværende ikke bliver taget beslutninger alene på baggrund af robottens vurdering.

Ifølge DR planlægger regionerne Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Midtjylland at komme igang med AI til brystscreening i år eller næste.

I maj annoncerede Region Sjælland, at patienter med kræft i bækkenregionen nu kan få stråleterapi med hjælp fra kunstig intelligens.

I tech-industrien, hvor AI blev udviklet, er robotterne også så småt ved at koste job.