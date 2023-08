Brød, æg, mælk, toiletrens og klorgas.

Et newzealandsk supermarked, der eksperimenterer med at bruge kunstig intelligens til at generere madplaner, har set sin app producere nogle usædvanlige retter på det seneste.

Det skriver The Guardian.

Opskrifterne er i den grad ud over det sædvanlige, blandt andet anbefalede den kunder opskrifter på dødelig klorgas, 'giftbrødssandwich' og myggeafvisende stegte kartofler.

Appen, skabt af supermarkedskæden Pak 'n' Save, blev annonceret som en måde, hvorpå kunder kreativt kan bruge rester under leveomkostningskrisen.

Den beder brugerne om at indtaste forskellige ingredienser i deres hjem og genererer automatisk en madplan eller opskrift sammen med muntre kommentarer.

Det tiltrak oprindeligt opmærksomhed på sociale medier for nogle utiltalende opskrifter, herunder en 'Oreo-grøntsags-ret'.

Men knap så sjovt blev det, da den foreslog 'aromatisk vandblandning', som viste sig at være en opskrift på klorgas.

Den kunstige intelligens anbefalede opskriften som »den perfekte alkoholfri drik til at slukke din tørst og genopfriske dine sanser«.

»Server afkølet og nyd den forfriskende duft,« står der, men det bemærkes ikke, at indånding af klorgas kan forårsage lungeskade eller død.

Ifølge Giftlinjen, så indebærer selve klorin sædvanligvis ingen alvorlig risiko ved indtagelse i mindre mængder (et par mundfulde), men kan være stærkt slimhindeirriterende.

Men klorin sammen med sure rengøringsmidler for eksempel eddikesyre, afkalkningsmiddel mv. danner klorgas, som er stærkt irriterende for øjne og slimhinder i form af hoste. Ved indånding er der risiko for lungeskader.

Flere på de sociale medier skrev herefter, hvilke giftige opskrifter de selv havde fået måltidsplanlæggeren til at lave.

Anbefalingerne omfattede en 'frisk ånde'-mocktail med blegemiddel, sandwich med myregift og lim, 'risoverraskelse med blegemiddel' og 'metanol lyksalighed' – en slags french toast med terpentinsmag.

I en erklæring sagde skaberne, at supermarkedet ville 'blive ved med at finjustere vores kontroller' af den kunstige intelligens for at sikre, at den var sikker og nyttig, og understregede, at den har vilkår og betingelser, der siger, at brugere skal være over 18.

I en advarsel, der er vedhæftet måltidsplanlæggeren, advarer den om, at opskrifterne 'ikke er gennemgået af et menneske', og at virksomheden ikke garanterer 'at enhver opskrift vil være et komplet eller afbalanceret måltid eller egnet til konsumering'.