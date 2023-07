Man tager et uskyldigt billede af en 13-årige pige.

Ved hjælp af kunstig intelligens kan man på sekunder lave et identisk billede af hende – men nu er hun nøgen. Billedet bliver delt med hendes venner, klassekammerater – og hende selv.

Lyder det som et utænkeligt scenario? Det, eller noget lignende, er sket for utallige mindreårige, danske piger.

Fordi det aldrig har været nemmere at lave falske nøgenbilleder, så oplever man også en stigning i unge mennesker, som mod deres vilje får lavet falske nøgenbilleder, som bliver delt. Ofte går det ud over unge mennesker under 18, som derved også er børneporno.

Uanset alder er det ulovligt, men det er en stigning, som man havde frygtet ville komme, men som er svær at stoppe nu. Ifølge Red Barnet har halvdelen af unge mellem 13 og 17 år oplevet digitale krænkelser.

Det forklarer Ask Hesby Krogh, direktør i Digitalt Forsvar, der er et videnscenter, der arbejder for at forebygge digital vold og digitale krænkelser.

»Det er noget, vi har talt om i mange år, ville komme. Vi har været frustreret, for alt tydede på, at det ville komme.«

»Og det er her nu.«

Ask Hesby Krogh forklarer, at for bare fem år siden skulle man bruge en vild computer og flere timer på at lave disse billeder.

Nu tager det få sekunder og alle og enhver kan gøre det med deres egen computer.

»Vi ser en stigning især på grund af den fremadstormende teknologi, som er blevet mere almindelig og meget bedre. Nu behøves man ikke at være en it-nørd eller professor,« siger Ask Hesby Krogh og fortsætter:

»Det betyder også, at bolden ruller nu. Der bliver brugt meget.«

Problemet er langt fra nyt. Blandt andet har DR talt med flere kvinder, som har været udsat for, at deres billeder bliver manipuleret, så de ender med at fremstå nøgen.

Materialet er ekstremt virkelighedstro og gør det svært at adskille fra rigtige billeder, og derfor er der flere ting, som man skal gøre for at komme det til livs, mener Ask Hesby Krogh.

Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der skal gøres noget, men man kan ikke bare lægge ansvaret hos forældre og skolelærere. Vi synes, at man skal kigge på lovgivning og at sociale medier skal være bedre til at fjerne sådanne materiale hurtigt. Det bør være sådan, at når politiet henvender sig til sociale medier, så bliver materialet fjernet hurtigt.«

»Desværre er det ikke sådan i dag. Det er ret vigtigt, at alle forstår problemet. Det er ulovligt, og det er ikke bare lige en lille bøde, det er straffeloven, det er dybt alvorligt. I sidste ende, så kommer politiet og banker på døren.«

For som mange før i tiden har sagt. Når ting er på nettet, så er det enormt svært at få det til at forsvinde, og det kan få konsekvenser langt ude i fremtiden.

»Vi kommer til at se en eksplosion, og det kommer til at suge mange politiressourcer, hvor de skal vurdere, hvad der er falsk og ægte,« siger Ask Hesby Krogh og fortsætter:

»Det er en enorm regning, som bliver sendt til politiet, hvis der ikke kommer nogle bedre regler og lovgivning.«

Det er blandt andet på platformen Reddit, at disse billeder tidligere er blevet delt. DR har tidligere konfronteret platformen med, at det flød med disse billeder i diverse tråde.

Reddit svarede DR følgende i en mail:

»Reddit forbyder ethvert seksuelt eller stødende indhold, der involverer mindreårige og har specifikke retningslinjer, der adresser ufrivillig pornografi. Vi tager disse problemer meget alvorligt og gennemgår konstant disse retningslinjer og opdaterer dem løbende efter behov.«

»Individuelle brugere eller fællesskaber, der overtræder vores retningslinjer vil blive mødt med handling fra Reddit. Det omtalte subreddit (underforum på Reddit, red.) er blevet lukket på grund af overtrædelse af disse retningslinjer'.«