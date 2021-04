30 år efter at IC3-togene blev indsat mellem landsdelene, bliver de nu præmieret af Statens Kunstfond.

IC3-togene, der forbinder landsdelene, præmieres af Statens Kunstfond for godt design.

- Der er tale om enestående dansk industridesign, som på eksemplarisk vis forener det æstetiske med det funktionelle, siger Anne Damgaard, Kunstfondens Legatudvalg, i en pressemeddelelse.

Det er 30 år siden, IC3-togene blev taget i brug. I sidste uge meddelte DSB, at man køber 100 eltog, der frem mod 2030 skal erstatte de nuværende IC3- og IC4-tog.

Selv om det er tre årtier siden, de første IC3-tog rullede ud over skinnenettet, holder designet ifølge Kunstfonden stadig.

- Her 30 år efter sin jomfrurejse svarer designet fortsat på komplekse krav med en indlysende enkelhed og elegance, der gør, at toget stadig føles tidssvarende, siger Anne Damgaard.

Der er 96 IC3-tog i drift i Danmark. Togene er bygget af det daværende ABB Scandia i Randers i perioden 1989 til 1998.

De blev designet af nu afdøde designchef i DSB Jens Nielsen.

Det første tog stævnede ud fra Københavns Hovedbanegård 13. januar 1990 med kurs mod Frederikshavn.

Når Kunstfondens Legatudvalg har besluttet at fremhæve det 30 år gamle design, sker det for at minde om "vigtigheden af at udvikle langtidsholdbare designløsninger".

Ved lanceringen af IC3-toget var det ifølge Kunstfonden "revolutionerende for sin tid" i kraft af sin letvægtskonstruktion i aluminium.

Kunstfonden præmierer hvert år et antal kunstnere og værker, som efter fondens mening fortjener særlig opmærksomhed.

/ritzau/