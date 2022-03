Først var han så dygtig en kunstner, at han blev udvalgt til at modtage en fornem pris i forbindelse med en stor kunstudstilling, som slog dørene op i København onsdag.

Så blev hans værker fjernet inden åbningen på udstillingen.

Herefter måtte organisationen bag udstillingen sige farvel til sin formand, tilsyneladende på grund af uenighed omkring beslutningen.

Men nu er årets prisvinder alligevel tilbage i varmen og værkerne på plads på udstillingen.

Kaotisk?

Muligvis, men det er altså i grove træk det forløb, som har udspillet sig omkring kunstneren Sergei Prokofiev i forbindelse med Charlottenborg Forårsudstilling, som har slået dørene op onsdag i Kunsthal Charlottenborg på Kongens Nytorv i København.

Sergei Prokofiev er nemlig russer. Og det er kernen i hele sagen.

At Charlottenborg Fonden i første omgang har valgt at fjerne Sergei Prokofievs to videoværker 'Fan of the Land (2022)' og 'Fireworks on the Swamp (2020)' skyldes den russiske invasion af Ukraine, som blev indledt 24. februar.

Da fonden træffer beslutning om at tage Sergei Prokofiev af plakaten, er man godt nok klar over, at han er åben systemkritiker i sit hjemland.

»Udelukkelsen skal ses i tråd med Vestens systemkritik af staten Rusland, som vi ser som en større og vigtigere sag end hensynet til den enkelte, ligesom der heller ikke skelnes mellem sportsudøvere, uanset om de er kritiske eller ej over for Putin og krigen i Ukraine,« lyder det fra Charlottenborg Fonden i en udtalelse til Berlingske.

Men man reagerer på, at kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) i et interview med Berlingske har bedt landets kultursteder om at overveje, hvad man 'vil lægge navn til' ovenpå udviklingen i Ukraine.

På det tidspunkt har Musikhuset i Aarhus modtaget en aflysning fra den russiske operasanger Anna Netrebko, og man aflyser efterfølgende selv en opførelse af Svanesøen af den russiske nationalballet.

Men hos Charlottenborg Fonden er det tilsyneladende ikke alle i bestyrelsen, som er enige i, at Sergei Prokofiev skal fjernes fra årets udstilling.

Formanden for Charlottenborg Fonden, den anerkendte danske billedkunstner John Kørner, trækker sig nemlig tirsdag formiddag fra sin post efter et møde med bestyrelsen.

»Jeg ønsker ikke at uddybe, hvorfor jeg har trukket mig. Det kan måske hænge sammen med lidt uenighed om Prokofiev-beslutningen. Mere ønsker jeg ikke at sige«, siger John Kørner i den forbindelse til Jyllands-Posten.



Derfor er John Kørner ikke med, da fondens bestyrelse samme eftermiddag mødes og beslutter at gennemføre den totale kovending.

Sergei Prokofievs kunst er alligevel at finde på Charlottenborg Forårsudstilling ved åbningen onsdag.

»Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at genudstille værket,« skriver man således i en meddelelse.

Burde Charlottenborg Fonden have fjernet russiske Sergei Prokofievs værker fra udstillingen?



Samtidig forklarer fondens bestyrelse, hvorfor man i første omgang havde truffet den modsatte beslutning:

»Fonden ønsker at kommunikere, at fjernelsen af Sergei Prokofievs værker aldrig har været motiveret af et ønske om kunstnerisk censur, indskrænkelse af ytringsfrihed eller lignende, men alene af et ønske om tilslutning til et fælles nationalt eller globalt statement overfor Rusland,« skriver man.

Charlottenborg Forårsudstilling er åben fra 9. marts til og med 13. marts i Kunsthal Charlottenborg på Kongens Nytorv i København.