Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Erhvervsmand Asger Aamund kan være godt tilfreds med sine aktier i biotekvirksomheden Bavarian Nordic.

For virksomheden, hvor Asger Aamund har aktier for »et stort tocifret millionbeløb«, drøner derudad.

Det skyldes, at Bavarian Nordic er den eneste virksomhed i verden, der har færdigudviklet en vaccine mod sygdommen abekopper, skriver mediet Finans.

I slutningen af juli blev abekopper erklæret for en global sundhedsrisiko af verdenssundhedsorganisationen WHO. Samtidig kunne USA's sundhedsminister, Xavier Becerra, torsdag erklære sygdommen for en national sundhedsrisiko i landet.

To faktorer, der har betydet, at virksomheden skovler penge ind og skaber sorte tal på bundlinjen.

I begyndelsen af 2022 forklarede Asger Aamund, der i 1992 var med til at stifte virksomheden, at han forventede røde tal i regnskabet for 2022.

Men allerede fem gange i løbet af i år, har virksomheden måtte opjustere forventningerne.

I begyndelsen af 2022 regnede Bavarian Nordic nemlig med en omsætning på 1.100-1.400 millioner kroner. Et beløb, der senest i juli blev opjusteret til 2.700-2.900 millioner kroner.

Og selvom det kan lyde fristende at sælge sine aktier, så nægter erhvervsmanden at sælge ud.

»Jeg har jo hjertet med i det her. Det er jo ligesom, at man jo ikke sælger sine børn. Det kunne jeg jo godt gøre, men det ville være et følelsesmæssigt tab for mig, at jeg ikke var engageret i den virksomhed mere,« siger han til DR's podcast, Genstart.

Asger Aamund har siddet som bestyrelsesformand frem til 2014, men har siden ikke været direkte engageret på virksomheden.