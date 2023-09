Hvis der er noget, der kan få danskere til at flokkes mod ét sted, så er det muligvis tilbud på kage.

Det kan Nyemans Bageri i Aabenraa i hvert fald skrive under på.

Fredag havde man hindbærsnitter på tilbud til fem kroner stykket.

Og klokken 12 måtte man melde udsolgt. Aldrig før har man solgt så mange hindbærsnitter, siger Nanna Nyeman, der fra 1. oktober er den nye ejer, til B.T.:

2500 blev det til.

»Det er helt vildt.«

»Det havde vi ikke regnet med. Der har været hindbærsnitter i lange baner,« griner hun fra bageriet.

I anledningen af at bageriets nuværende ejer, Iver Hansen, Nannas far, går på pension, ville han sige farvel med et 'knaldtilbud', som det hedder.

Tilbuddet blev lagt op på Facebook torsdag.

Klokken 06 stod de første kunder klar, og klokken 08 havde man allerede solgt 1000, skriver JydskeVestkysten.

Og nu bliver der altså ikke lavet flere for i dag.

»Der har virkelig været fart på her i butikken. Fem ekspedienter har været i gang hele tiden, og der har været propfyldt hele tiden.«

I mellemtiden har Iver Hansen dog takket af for i dag og lagt sig hjem for at sove.

Imens passer Nanna butikken.

»Os, der er tilbage, har dog en smule ondt i benene,« griner hun igen.

»Det har været helt fantastisk, og der har bare været godt humør.«