'Hvorfor kan jeg ikke ringe?' spørger mange kunder hos YouSee og Telmore søndag morgen.

En del YouSee- og Telmore-kunder oplever søndag morgen problemer med deres mobilnet og kan hverken ringe eller modtage opkald.

På YouSee's side på Facebook vælter det ind med henvendelser fra fustrerede brugere, som ikke kan forstå, at deres telefon ikke virker.

'Hej. Er der nogle grunde til, at man ikke kan ringe lige nu?' spørger en bruger.

'Er der problemer med mobilnetværk. Hverken min kone eller jeg kan modtage eller ringe fra vores mobiltelefon,' lyder det fra en anden.

YouSee skriver på Facebook, at problemerne skyldes en fejl på selskabets mobilnetværk.

'Vi knokler for at få denne fejl rettet hurtigst muligt. Vi beklager meget de gener fejlen medfører.'

Telmore skriver på sin side på Facebook, at netværket i øjeblikket er udfordret. Derfor er der rigtig mange kunder, der i skrivende stund ikke kan ringe.

'Vores netværk er desværre udfordret i øjeblikket. Det betyder, at rigtig mange af jer ikke har mulighed for at foretage opkald lige nu. Vi knokler selvfølgelig på højtryk for at få det op at køre igen og holder jer opdaterede her på Facebook.'

Problemerne berører tilsyneladende også opkald til 112.

Københavns Politi skriver på Twitter søndag morgen, at der er problemer med opkald til 112 via et eller flere teleselskaber.

»Vi arbejder på at få lokaliseret problemet, og der er koblet it-folk på,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen til dr.dk.

Politiet opfordrer kunder, der ikke kan ringe til alarmcentralen, om at forsøge at ringe fra en anden telefon.