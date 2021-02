Flere tusinde kunder venter stadig på at få deres penge retur, efter Bravo Tours gik konkurs i efteråret.

Det er Rejsegarantifonden, der skal udbetale pengene, men trods dét at det nu er fire måneder siden, moderselskabet bag det store rejsebureau måtte lukke og slukke, har ingen endnu fået deres betaling tilbage.

Det skriver finans.dk.

»Jeg forstår godt, at kunderne er utålmodige. Men der er tale om den største konkurs i Rejsegarantifondens historie, og sagsbehandlingen tager tid,« siger Birgitte Fjeldhoff, direktør i fonden, til mediet.

Ifølge Peder Hornshøj, som er direktør i den nye udgave af Bravo Tours efter konkursen, oplyser til finans.dk, at 80 procent af kunderne har sagt ja tak til at vælge en anden rejse under det ny Bravo Tours, mens de sidste 20 procent har valgt at få deres penge retur.

På den måde har disse, hvis de selv ønsker det, mulighed for at købe en ny rejse hos et hvilket som helst rejseselskab.

Men sagen er altså, at pengene endnu ikke er blevet udbetalt af Rejsegarantifonden.

»Der er en række forhold, som skal undersøges, og der er procedurer, som vi skal følge. Jeg håber, vi kan påbegynde tilbagebetalingen om nogle uger,« siger Birgitte Fjeldhoff.