'Vi har ÅBENT for fyrværkeri online til afhentning i et af vores mange udleveringstelte i hele landet'.

Sådan skriver butikskæden thansen på deres hjemmeside i forbindelse med salg af nytårsfyrværkeri.

Der er tydeligvis mange danskere, der har set reklamen og lavet en bestilling.

Der er dog et problem. Mange kunder oplever, at det fyrværkeri, som de har bestilt og reserveret, er udsolgt i teltene. Og for flere har de først fået dette af vide, vel at mærket efter de har stået i kø ved udleveringsteltene.

Det skriver et usædvanligt stort antal danskere på Trustpilot og på thansens egen Facebook-side. Herunder er et udpluk:

Alt udsolgt på Tangkrogen i Aarhus! Uduelig service og ventet i over en time helt forgæves!

Jeg havde bestilt fyrværkeri til nytårsaften og jeg havde betalt alt online. Efter over en times tid i køen fik jeg at vide at næsten det hele er udsolgt!! Hvad var mening med at reservere og betale?!

Det er en ommer! Når man bestiller og det er på lager, får kvittering, skal det også være der når det skal afhentes.

Coronainitativ med onlinebestilling og afhentning i telte - godt. 30 min. kø og tætpakket telt - skidt! De reserverede varer udsolgt - virkelig ringe!! Helt unødvendig smitterisiko.

Samme historie som mange andre kan jeg læse. Bestiller online i går eftermiddags til afhentning i dag. Står for at få af vide at det jeg har bestilt er udsolgt.

B.T. har efterfølgende talt med Anne Hammer, der er en af dem, der forgæves har bestilt fyrværkeri via thansen.

Tirsdag bestilte hun raketter, små batterier og knaldperler for 488 kroner via kædens hjemmeside. Efter bestillingen modtog hun en bekræftelsesmail om, at hun kunne hente det 30. december ved Gl. Ellebjerg Station i Valby.

Mens hun befandt sig i køen, fandt hun ud af, at den vare, hun havde bestilt, ikke var dér. Det havde hun dog ikke fået noget af vide om.

»Derfor regner man med, at de har styr på, hvor meget de sælger. Folk var lettere ophidsede, og der var bare rigtig dårlig stemning. Jeg overdriver ikke, hvis jeg siger, der stod 100 personer i kø,« siger hun.

Folk, der har bestilt via thansen, har ikke fået trukket pengene. De er blevet reserveret. Anne Hemmer har derfor ikke fået trukket nogle penge, men for hende er det mere princippet og servicen, hun er uforstående over for.

»Man føler sig snydt. I min verden har de været lidt for smarte, og det ser ikke ud til, at de har haft et godt nok system.«

»Jeg er sikker på, de ikke har gjort det af ond mening. Men man får ikke rigtig noget af vide. I stedet står man med kolde fødder og venter. Jeg synes sgu, det er dårlig markedsføring.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra thansen. Foreløbigt er firmaet ikke vendt tilbage.