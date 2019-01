Et omfattende problem på Kviknets netværk er skyld i, at flere danskere søndag aften har haft sort skærm.

Både Stofa- og Oysters kunder ser ud til at være gået glip af 'Bedrag' eller håndboldkampen mellem Egypten og Norge på deres tv. Det har sendt kunderne til tasterne i raseri.

'Utroligt mange nedbrud og en markant lavere hastighed end lovet. Der er plads til forbedring kære Kviknet,' skriver Lasse Krull Ehrenreich.

Ifølge internetudbyderen, der lover 'fast and easy internet connections', skyldes problemet en strømafbrydelse hos GlobalConnect, som er underleverandør til Kviknet.

I skrivende stund har 131 kommenteret på Kviknets Facebook, hvor størstedelen er utilfredse. Flere kunder klager også over, at det ikke er første gang, at Kviknet har problemer.

'Har aldrig prøvet så mange nedbrud før nogen andre steder som hos jer. Skal jeg så også snart kun betale halv pris, når jeg kun har net halvdelen af tiden,' skriver Martin Lohse Mortensen, mens en anden Facebook-bruger stemmer i:

'Der sker da lidt for tit, hvor vi sidder hjemme i stuen og ingen internet har,' skriver Line Pedersen.

Sorø, Amager, Stenløse og Målev er blot en lille håndfuld af de steder, hvor folk oplever internetnedbrud. Også i Nyborg ser det ud til at være galt.

'Der var nedbrud hos dem i Nyborg 12 jan, og forleden dag mistede jeg også forbindelse i 20-30min og nu igen i dag,' skriver Stephen Clemensen.

Kl. 20:50 skrev Kviknet følgende til deres frustrerede søndags-streaming-afbrudte kunder:

'Vi oplever lige nu et omfattende problem i vores netværk, som rammer en stor del af vores kunder og vores infrastruktur.'

De fortæller samtidig, at problemet skyldes en strømafbrydelse, og deres backup-strøm var også røget.

De meddeler i samme Facebook-opslag, at strømmen netop er kommet igen, og at de er ved at starte alle systemerne op.

'Vi arbejder på højtryk på at løse problemet og beklager de gener, det medfører for vores kunder,' skriver Kviknet.

Kviknets hjemmeside, som også har været nede, er nu også oppe igen.