Chokoladebutiksejer har sågar fået gaver af kunder, der bakker op om hendes brug af ordet eskimo.

Du kender utvivlsomt rejsekongen Simon Spies' berømte sætning, der efterhånden nærmest er blevet et ordsprog: 'Dårlig omtale er bedre end ingen omtale'.

Det kan chokoladebutikken Frederiksberg Chokolade bevidne efter et noget turbulent døgn.

Butikken og dens ejer gennem 25 år, Tina Jakobsen Wilstrup, har siden tirsdage aften været gennem en regulær shitstorm på de sociale medier på grund af et Facebook-opslag, hvor butikken udlover gratis is med navnet Eskimo.

Mere end tusinde Facebook-brugere har kommenteret opslaget, og mange beskylder chokoladebutikken for "hyggeracisme".

Men onsdag aften er stemningen tilsyneladende vendt.

Det er således strømmet til med kunder aftenen igennem, der har trodset regnen for at sætte tænderne i butikkens omstridte Eskimo-is.

»Stemningen er vendt. Det er helt vildt dejligt. Folk kommer glade ind i butikken og bestiller kun eskimo-is, og folk, der ringer herind, er nu søde og dejlige mennesker, der bakker mig op. Det er altså rigtig, rigtig rart, for jeg har godt nok haft en anderledes dag, end jeg plejer,« siger Tina Jakobsen Wilstrup, der ejer chokoladebutikken.

Da TV 2 Lorry onsdag aften besøgte butikken kort før lukketid klokken 21, var der langt flere kunder, end Tina Jakobsen Wilstrup er vant til på en regnvejrsdag.

»Jeg har også fået gaver. Folk er helt vildt søde. Vi giver ikke kram, men folk, der går forbi på gaden, hilser ved at tage sig til hjertet,« siger hun.

Kunde: 'Vi synes, det er fjollet.'

En af de kunder, der havde valgt at trodse regnen for at købe en Eskimo-is hos Frederiksberg Chokolade, er Ditte Møller.

Hun havde taget turen hele vejen fra Københavns Nordvestkvarter til Frederiksberg.

»Vi så udsendelsen, og så tog vi herhen, fordi vi synes, at det er fjollet, at man ikke må sige eskimo-is. Vi vil gerne støtte butikken.«

»En eskimo-is er noget man altid har kunne få, og jeg forbinder ikke ordet med noget negativt,« siger Ditte Møller til TV 2 Lorry.

Det samme svar gav Tina Jakobsen Wilstrup til TV 2 Lorry tidligere på dagen.

»Jeg synes bare, der er så mange ord, der bliver lavet om. Ord, som jeg ikke synes er stødende, og, som jeg opfatter det, heller ikke støder den generelle befolkning,« sagde hun.