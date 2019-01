Efter utallige klager på Facebook og dårlige anmeldelser på Trustpilot har internetbutikken Zalando valgt at give de utilfredse kunder et prisnedslag.

En masse varer hos internetbutikken Zalando var på mystisk vis sat voldsomt ned, og flere kunder benyttede muligheden for at købe stort ind.

Men varerne blev annulleret af butikken.

'På trods af at vi dagligt kontrollerer vores lagerbeholdning, er din vare blevet udsolgt, så det er desværre ikke muligt at levere din ordre,' står der i en e-mail, som Stine Nørland har modtaget.

Men den forklaring køber hun ikke.

»Jeg har forståelse for, at et eller to produkter kan være udsolgt, men ikke alle 12 produkter. Det lød mere som en fejl fra deres side,« siger Stine Nørland.

Jonas Møller undrede sig også og valgte at ringe til Zalando. Han bestilte 17 varer, men han modtog kun én.

Resten var annulleret med beskeden om, at varerne var udsolgt.

»Jeg tror, at de er kommet til at sætte de forkerte landes pris på. På den ene vare, jeg har modtaget, og som jeg har betalt, der er beløbet angivet i schweizerfranc,« siger Jonas Møller.

Han har nu fået besked om, at han kan få sine varer til den pris, han oprindeligt har købt dem til.

Zalando skriver i en e-mail til B.T., at de er ved at undersøge baggrunden for fejlen.

Der er mange dårlige anmeldelser af Zalando på Trustpilot i disse dage:

Foto: Skærmbillede/Trustpilot

Foto: Skærmbillede/Trustpilot