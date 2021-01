Skandalefirmaet Copenhagen Lashes, der franarrer kunderne deres penge, beklager nu og opsiger alle abonnementer.

Men kunderne skal ikke regne med, at firmaet frivilligt betaler pengene tilbage til kunderne.

»Jeg er sikker på, at en del af deres svindelnummer er at lukke ned og så rende med pengene,« siger Naja Kragelund, der administrerer Facebook-siden 'Snydt af Copenhagen Lashes'.

Opsigelsen af abonnementerne fremgår af en mail sendt til kunderne.

Naja Marie Kragelund er blevet snydt af Copenhagen Lashes.

Vreden hos kunderne skyldes, at de er blevet bondefanget. De troede, at de købte en billig serum til vipper og bryn til 35 kroner. Men det var en fælde.

For uden at vide det bandt de sig til et abonnement, der gav Copenhagen Lashes ret til at hæve 520 kroner fra de intetanende kunders konti. Flere har mistet det dobbelte, altså 1040 kroner.

Allerede i december måned advarede Forbrugerombudsmanden mod firmaet efter en storm af klager.

Kundernes vrede har nu fået firmaet til at sende mailen ud med noget, der umiddelbart kunne ligne en beklagelse.

'Copenhagen Lashes har desværre måttet sande, at en stor del af vore kunder ikke har været indforstået med, at de har tegnet et abonnement hos Copenhagen Lashes. Dette er meget beklageligt. Vi påtager os det fulde ansvar, og agter at bringe tingene i orden,' står der i mailen, hvor det også fremgår, at alle abonnementer opsiges.

Men ikke et ord om, hvorvidt kunderne får pengene tilbage.

Bag Copenhagen Lashes står Sebastian Møller Gaardsøe, der tidligere er sat i forbindelse med svindel på nettet.

B.T. har forsøgt af få fat i ham for at finde ud af, om kunderne får deres pengene tilbage. Men han er ikke vendt tilbage.

Naja Kragelund fortæller, at det kun er en håndfuld kunder fra Facebook-gruppen, der har fået pengene tilbage. Selv er hun en af dem:

»Men det er kun, fordi jeg har været åbenmundet,« siger hun.

En vred kunde skriver blandt andet på Facebook-siden, at hun – trods et løfte om det modsatte for to dage siden – endnu ikke har modtaget penge.

En anden, der er blevet snydt, er 48-årige Anne Have Nielsen.

Før jul købte hun tre styk serumpakker til 35 kroner. Efterfølgende blev der hævet 520 kroner på hendes konto.

»Det er svindel og humbug. Jeg læste betingelserne nøje, og der stod ingen steder, at man også hæftede for et abonnement,« siger hun.

Mailen til kunderne om opsigelsen af deres abonnementer får også anmeldelsessitet Trustpilot til at gløde:

'Kæmpe fup og svindel'. 'Et elendigt fupfirma'. 'Sådan snothvalpes svindel gør mig så gal!' har tre kunder skrevet.

B.T. kunne fortælle om Copenhagen Lashes allerede 3. januar, og der er mange vrede kunder.

Anne Have Nielsen er en blandt mange kunder, som er blevet snydt af Copenhagen Lashes.

Gruppen ‘snydt af Copenhagen Lashes’ på Facebook har lige nu 1700 medlemmer.

Manden bag Copenhagen Lashes hedder som nævnt Sebastian Møller Gaardsøe. Han har flere gange været sat i forbindelse med fup på nettet.

I oktober 2019 skrev Børsen om et Aarhus-baseret netværk af webshopejere, der blev efterforsket af Østjyllands Politi på baggrund af 50 konkrete anmeldelser.

Dengang var der tale om otte bekendte, der stod bag en webshopkarrusel, hvilket betyder, at de åbnede og lukkede webshops på stribe.

Sebastian Møller Gaardsøe står også bag hudplejewebshoppen skintek.dk.

Sitet sælger hudplejeprodukter – ligeledes til 35 kroner.

Firmaet får blandede anmeldelser på Trustpilot.

Én kunde skriver, at vedkommende har betalt, men ikke modtaget de bestilte varer. Andre skriver, at de ikke kan bytte varerne.

En bruger ved navn Laura Hellesøe skriver under overskriften ‘Snyd og bedrageri’:

'De tegner et abonnement uden tilladelse og uden at informere omkring dette. Trækker penge og svarer ikke på deres mails, når man vil starte en dialog omkring at få sine penge igen. Anbefaler, man ikke handler her, da det er snyd og bedrageri det hele.'

Selvom Sebastian Møller Gaardsøe har valgt at opsige alle abonnenter på sitet Copenhagen Lashes, så er det i skrivende stund lørdag middag stadig muligt at købe serum til øjenvipperne på sitet.