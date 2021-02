»Jeg er ved at opgive.«

Sådan lyder det fra Jan Vernersen fra Hadsund, når han taler om sin nye internetudbyder, Fibia.

Han har ikke haft tv–signal siden midten af januar og hans internetforbindelse forsvandt, da han overgik til dem 1. februar.

I en tid hvor alt arbejde skal foregå hjemmefra, begynder det derfor at tærre på tålmodigheden, fortæller han.

Fibia graver ud til nyt fibernet. Foto: Scanpix Foto: Nils Meilvang Vis mere Fibia graver ud til nyt fibernet. Foto: Scanpix Foto: Nils Meilvang

Af flere omgange har han forsøgt at komme i kontakt med virksomheden, men det er ikke nogen let opgave.

»Det største problem er, at man ikke kan komme igennem, når man ringer derind,« fortæller han.

Og Jan Vernersen er langt fra alene. På Fibias Facebookside er der adskillige kommentarer med samme oplevelse.

Diana Diemer Rasmussen: Nu er vi på 2 dag uden internet med 4 børn der burde modtage online undervisning. Min mand prøvede at ringe igår, men i ringede aldrig tilbage og har også sendt en fejlmelding til jer. Jeg ventede på teknisk service i telefonen i 45 minutter og så smed i mig af. Hvad skal vi så gøre?? Vi har genstartet boksen 3000 gange nu.

Trine Grønskov: Er der et fornuftigt menneske man kan snakke med hos jer?! Hvorfor fanden kan man ikke komme igennem ved jeres kundeservice?! Det er godt nok det ringeste jeg nogensinde har oplevet!! Bestilt ALDRIG internet fra fibia af! De er pisse ligeglad med deres kunder!

Da Jan Vernersen skulle skifte udbyder ved årsskiftet fik han ellers at vide af Fibia, at det vil være en glidende overgang. Han kunne benytte sig af samme IP–adresse, ligesom han kunne bruge de gamle bokse. Alligevel fik han tilsendt en pakke med nye bokse i.

Han fravalgte også muligheden for at få en tekniker til at sætte systemet op, da han selv er uddannet elektriker. Alligevel dukkede der en tekniker op på hans adresse.

Altsammen udtryk for en forretning, der ikke har styr på deres ting og som ingen information giver videre til deres kunder, mener Jan Vernersen.

På trods af et enkelt ubesvaret opkald, lykkedes det B.T. at komme igennem til virksomheden via pressetelefonen. Her fortæller man, at man er man ærgerlig over situationen.

Det er ikke godt nok, og det er ikke en situation Brian Lønroth, markedsdirektør i Fibia

I et mailsvar skriver markedsdirektør i Fibia, Brian Lønroth:

»En alt for stor gruppe af kunder har oplevet problemer i forbindelse med deres valg og skift af leverandør i Jylland. Det er ikke godt nok, og det er ikke en situation, vi er stolte af«

Han oplyser, at omkring 100.000 kunder i januar skulle vælge ny leverandør af tv og internet, og det har skabt udfordringer for virksomheden.

»Rigtig mange er flyttet problemfrit og kom fint op at køre på dagen med hul igennem til nettet, men flere end vi havde regnet med har dog haft behov for hjælp til at sætte udstyret op. Og her må vi bare lægge os fladt ned og erkende, at vi ikke har guidet vores kunder godt nok i vejledningen til opsætning af deres udstyr. Det har lagt vores telefonsupport ned og skabt urimelig ventetid, lyder det.«

Fibia forventer en forlænget sagsbehandlingstid den seneste uge, før de har fået håndteret det efterslæb, der har bygget sig op over den seneste tid.

Den forklaring giver Jan Vernersen dog ikke meget for.

»Jeg synes, deres ledelse er så ringe, at de ikke kunne forudsige det her. Det har været kendt længe, at der var mange kunder, der skulle skifte. Det kunne man have forberedt og i det mindste kunne man have informeret klart,« mener han.