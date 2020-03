»Jeg bruger ikke PostNord mere. Jeg køber ikke ting, hvor jeg kun kan få leveret gennem dem.«

Sådan fortæller Nikolas Ioannou fra Svendborg til B.T.

Fredag skulle han modtage en pakke fra PostNord. Han er som lærer sendt hjem som følge af corona-krisen, og da klokken var 15, undrede han sig over, pakken ikke var kommet.

»Jeg tjekkede min mail, og så der lå en 'track and tace'. Der stod, at jeg 'nægtede at modtage pakken', og at den nu er sendt retur,« fortæller Nikolas Ioannou.

Han fik fat i kundeservice, der lovede at hjælpe, men de er ikke vendt tilbage. I pakken er der en havesaks, han skulle have brugt i weekenden. Han havde fundet et sted med kortere levering, og derfor valgte han levering med PostNord.

»Jeg har betalt mere for fragten for at få den leveret til i dag (fredag, red.). Det er træls, og det er vildt frustrerende, at de ikke holder, hvad de lover,« siger Nikolas Ioannou, der i sit hjem har vinduer ud til vejen. Han forklarer, at et bud havde kunnet se, at der var nogen hjemme.



Nikolas Ioannou er ikke den eneste, der i disse dage har oplevet at være hjemme men alligevel få en besked om, at pakken ikke kunne leveres.

Et kig på Facebook viser, at adskillige har oplevet det samme:

'Hej. Jeg har fået en sms om, at posten har været her 13.28 for at aflevere en pakke. Dette lyder meget underligt, for jeg har været hjemme hele tiden?'

'Jeg har lige fået besked på, at mine pakker ikke kunne leveres, da der ingen var hjemme. Jeg ER hjemme og har siddet og ventet på pakkerne. Måske det var en idé at ringe på døren!'

'Jeg har været hjemme i 2 uger nu. Måske man skulle banke/ringe på, inden man vurderede, at der ikke var nogen hjemme?'

På Trustpilot fortæller flere, at de har oplevet det samme, og for Nikolas Ioannou er det slut med at bruge selskabet.

»Jeg gider ikke PostNord mere. Det er meget enkelt for mig. Det er ikke første gang, jeg oplever det,« fortæller han.

Hos PostNord fortæller pakkechef Lene Reipuert, at klager over pakkelevering - eller mangel på samme - er noget, der bliver taget meget alvorligt.

»Jeg kan ikke sige, der er en entydig forklaring. Vi følger op, hver eneste gang, der er noget. Det er fuldstændig uacceptabelt, og derfor følger vi dagligt konkret op på sådanne henvendelser,« fortæller Lene Reipuert.

Lige nu har PostNord rigtig mange pakker, da mange sidder hjemme. Derfor bliver det meste også bestilt til hjemmelevering, og de kan hos PostNord se, de kommer af med langt de fleste pakker.

Der er en klar procedure for, hvordan bude skal gøre ved aflevering. Der skal ringes på to gange, og er der et telefonnummer på kunden, skal vedkommende ringes op.

»Det er klager, vi virkelig tager til os. Der er ikke nogen fordel ved ikke at komme af med pakken. Bliver der ringet til kundeservice, bliver der ringet direkte ud til buddet, der skal komme med pakken igen,« fortæller pakkechefen.

Hvad kan så være en grund til, bude alligevel vælger ikke at ringe på?

»Det må være en fejl. I dag har vi vel et langt stykke over 1000 bude derude. Hvis vi har de oplevelser, bliver der taget en snak med det pågældende bud,« siger Lene Reipuert.