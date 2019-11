En række juletræskunder står uden træ, dagen før vi træder ind i december.

Firmaet 100% Øko, der sælger juletræer i potte, er i strid modvind hos en række kunder, som på grund af leveringsproblemer ikke har fået deres træ til aftalt tid.

På hjemmesiden Trustpilot, hvor kunder kan skrive anmeldelser af firmaer, har en kunde blandt andet skrevet:

'Pengene er trukket, men intet træ leveret, og vi havde planlagt et lille event denne weekend, hvor det skulle pyntes af familiens børn, men det har vi måttet aflyse, så tak for det.'

'Vi har annulleret vores ordre og forberedt en politianmeldelse, såfremt pengene ikke er returneret inden for fem dage,' skriver kunden ved navn Jesper Jørgensen.

18 kunder har anmeldt firmaet på hjemmesiden, hvor der kun er en enkelt positiv omtale. Også på 100% Økos facebookside er der ifølge DR stor vrede og frustration at spore.

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Hos 100% Øko beklager salgschef Kristoffer Sparre forsinkelserne. Han forklarer, at de skyldes, at efterspørgslen har været større end ventet, og derfor har firmaet været nødt til at skifte til et nyt og større lager.

»Omlægningen af logistikken har været meget, meget svær, men heldigvis er vi oppe at køre nu, og vi er på vej ud i fuldt sving. Vi kæmper dag og nat,« siger Kristoffer Sparre lørdag eftermiddag.

Kristoffer Sparre oplyser, at de kunder, som bliver påvirket af forsinkelserne, bliver varslet om det over mail. Han forventer, at der fra onsdag ikke bliver flere problemer med levering.

»Et juletræ er en religion for de fleste mennesker, og vi har svært ved at nå at få svaret på alle spørgsmål, vi får fra kunder via mail og telefon.«

»Jeg har ikke sovet i flere dage for at indhente det her, så det går mig meget på. Mit hjerte bløder,« siger han.

100% Øko har tidligere over for Politiken sagt, at det forventede at sælge mellem 6000 og 10.000 juletræer i potte i år. Så langt når salget dog slet ikke op, fortæller salgschefen.

»Vi er ved at lukke ned for salget. Det skyldes, at vi simpelthen ikke kan opdrive flere danske juletræer.«

Firmaet har solgt cirka 3600 træer i potte. Cirka tre procent af leverancerne er forsinkede, vurderer Kristoffer Sparre.

/ritzau/