Som man har set så mange gange før, så kan man i weekenden vinde en bil i Bilka - men denne gang er det ikke en helt almindelig konkurrence. Siden fredag klokken 16 har flere af Bilkas kunder stået med hånden på en Renault Captur. Den der slipper sidst vinder bilen i et år. Der er fem biler at vinde en i Hundige, Tilst, Esbjerg, Aalborg og Odense.

»Konkurrencen kører stadig, de er standhaftige. Der er faldet en del fra, men den seneste time har vi spillet Øde Ø med Rasmus Seebach for dem, og jeg gar hørt, at specielt i Esbjerg har de nydt det. Alle synger med,« fortæller Nicki Stougaard, der er eventansvarlig i Bilka.

Alle deltagerne har hånden på en sensor, der registrer, om de slipper bilen, så der er ikke mulighed for snyd. De får dog lov til at gå på toilettet hver 6. time.

»Vi har en række konkurrencer, hvor man blandt andet kan vinde et ekstra toiletbesøg. En af de første var, at man skulle spise et sliksnørebånd uden hænder, og her var præmien en ekstra tur på toilettet,« siger Nicki Stougaard.

Kenneth fra TV2-programmet Korpset måtte forlade konkurrencen kl 05 Foto: Bilka

Det var Kenneth Liljegren fra TV2-programmet Korpset, der vandt den første konkurrence i Tilst. Han vandt yderligere en udfordring omkring kl 05 i morges, men kom ved et uheld til at slippe bilen og måtte forlade konkurrencen.

Lige nu er status i de fem butikker:

Hundige: 5

Tilst: 7

Aalborg: 8

Odense: 7

