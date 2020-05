Hænderne vandrer op til næsen, så til munden, og så klør det i øjet.

Selv om Statens Serum Institut har gjort det klart, at genåbningen af Danmark kun bliver succesfuld, hvis danskerne opretholder en høj hygiejne, ser det ud til, at en stor del af os tager let på håndhygiejnen.

Mandag formiddag testede B.T. nemlig kundernes håndhygiejne i henholdsvis en SuperBrugsen og en Føtex på Nørrebro i København.

I SuperBrugsen afprittede blot 20 ud af 100 kunder hænderne i den synligt placerede spritdispenser lige ved indgangen til butikken.

I Føtex gjaldt det 31 ud af 100.

Resten gik uanfægtet forbi spritten og de synlige plakater med anbefalinger om at huske spritten og følge myndighedernes corona-anbefalinger.

Cecilia Hemmingsen, 23 år og fra Nørrebro, handlede mandag formiddag i SuperBrugsen. Hun var blandt det store flertal, der gik lige forbi håndspritten.

»Man begynder at falde ind i sine gamle vaner nu. Det begynder på en eller anden måde at føles overflødigt, men det er det jo ikke. Man burde jo gøre det, nu hvor det hele begynder at genåbne,« siger hun.

Et fåtal spritter hænderne af, inden de handler. Foto: Thomas Ambrosius Vis mere Et fåtal spritter hænderne af, inden de handler. Foto: Thomas Ambrosius

I Coop er kommunikationsdirektør Jens Juul Nielsen overrasket over, hvor få kunder der spritter hænderne af.

»Jeg havde troet, at der var væsentlig flere, der brugte spritten. Vi må skærpe vores kommunikationsindsats og blive ved med at minde hinanden om, at det er en god ide at spritte hænderne af, inden man handler.«

»Vi skal ikke begynde at slappe af og tage let på det nu, men holde fast. Der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at bruge håndspritten,« siger han.

Han tilføjer, at budskabet for eksempel kan indskærpes i tilbudsaviser og andet markedsføringsmateriale.

Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør i Coop. Foto: Pressefoto Vis mere Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør i Coop. Foto: Pressefoto

Regionschef i Føtex Jørgen Sørensen siger:



»Det er vores oplevelse, at kunderne har taget vores forholdsregler og myndighedernes retningslinjer til sig. Vi har håndsprit til rådighed i alle butikker, som kunderne frit kan benytte, og vi opfordrer bl.a. på sociale medier, på skilte i butikkerne og i vores tilbudsavis til, at kunderne hjælper med at opretholde en høj hygiejne.«

Professor og virolog Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, er – med forbehold for stikprøvens størrelse – 'bekymret' over adfærden i supermarkederne.

»Jeres undersøgelse passer desværre godt med mine egne observationer. Vi holder heller ikke samme omfang afstand til hinanden længere i supermarkederne. Vi husker det måske oppe ved kassen, men glemmer det inde i butikken,« siger han.

Genåbningen af Danmark kan blive ramt af et tilbageslag, hvis for mange slækker på hygiejne og afstand, påpeger Allan Randrup Thomsen.

Han understreger, at Statens Serum Instituts beregninger for genåbningen af Danmark forudsætter, at vi alle rent faktisk efterlever hygiejne- og afstandsanbefalingerne.

»Min største bekymring i hele genåbningen er, om folk fortsætter med at efterleve myndighedernes anbefalinger. Virusset er efter al sandsynlighed stadig det samme, og hvis for mange vender tilbage til deres normale adfærd, kan vi havne i en situation som i marts, hvor virusset spreder sig, og hvor der kan blive brug for nye restriktioner.«

Selv om der lige nu er relativt få smittebærere i Danmark, kan billedet ifølge Allan Randrup Thomsen hurtigt ændre sig.

»Epidemien kan blusse op igen. Nu er jeg ikke sociolog, men min vurdering er, at folk er begyndt at slække af to årsager,« siger han.

»For det første er chok-effekten væk. Billederne af lastbilerne med lig i Italien er skubbet i baggrunden. For det andet synes folk nok, at de fortjener at vende tilbage til et normalt liv efter at have holdt stand i over to måneder. Problemet er bare, at man ikke kan indgå en aftale med et virus om, at det er okay at slække lidt.«