Måske har du selv mærket det i hjemmet. Der er for mange lige blevet skåret en stor del af lunten.

Det mærker man specielt hos Harald Nyborg, hvor antallet af kunder faktisk er steget under coronakrisen.

I starten af corona-karantænen kom kunderne nærmest op at slås om håndsprit, men nu er der også andre små ting, som kan starte irritationen hos kunderne.

Det forklarer butikschef Dennis Larsen til Jyllands-Posten.

»Der er rigtig mange kunder, der har en lidt kortere lunte. Lad os sige det sådan. De er lidt mere frustrerede, tror jeg. Der er mange kunder, der også kommer op at skændes. Hvis de ikke holder afstand, diskussioner om, hvem der hopper foran i køen, og hvorfor man ikke bruger handsker. Der er meget fokus fra kunderne, så der er mange spændinger i luften.«

Han fortæller også, at kunderne er hårde ved medarbejderne, og at der bliver råbt skældsord efter dem.

Harald Nyborg har tidligere fået opmærksomhed under corona-epidemien, fordi de valgte at sætte priserne op på eksempelvis mundbind. De afviste dog til B.T., at det var på grund af corona.

»Jeg vil godt understrege, at det intet havde at gøre med coronavirus. Tanken om, at man kunne slå plat på coronavirus, havde ikke strejfet os. Og så var det altså også før, det var blevet konstateret i Danmark,« sagde Arne Gerlyng-Hansen, der er direktør i selskabet.