»Jeg er jo begyndt at ligne en hulemand. Normalt bliver jeg klippet en gang om måneden, så når der pludselig går tre, glæder man sig ekstra meget.«

Sådan lyder det fra 52-årige Simon Weeks, der har været tidligt ude af fjerene i dagens anledning og stod klar foran glasdøren til frisør Kelian i København som dagens allerførste kunde.

Han har som mange andre danskere bestilt tid til en for nogen tiltrængt klipning mandag, hvor frisørerne igen måtte åbne efter at have været lukket siden 18. marts.

Selvom man ikke kan undgå tæt kontakt, når man bliver klippet, er det ikke noget, der skræmmer Simon Weeks.

Simon Weeks en tur i robothårvaskeren, mens frisøren Gerard Kelian holder god afstand. Foto: Trina Nielsen

»Jeg er egentlig ikke så bekymret. Det eneste, jeg har været bekymret for, var, at jeg ikke kunne få en tid,« klukker han, inden han sætter sig til rette i stolen til hårvask.

Og det er ikke hvilken som helst hårvask, man render ind i som kunde hos Gerard Kelian i Indre København.

Han har nemlig anskaffet sig en helt særlig automatisk 'corona-sikret hårvask-maskine', hvor det er en robot, der gør hele arbejdet, og han slipper derfor selv for at have fingrene i kundernes hår.

Ifølge den 70-årige frisør Gerard Kelian er han den eneste frisør i Europa med den slags robot. Og Simon Weeks er svært tilfreds med, at det netop er hans frisør, der ruller med robotteknikken.

Simon Weeks er blev trimmet i siderne, og det er blevet præcis, som han kan lide det, siger han. Foto: Trina Nielsen

»Det føles meget behageligt, fordi man får lidt hovedbundsmassage. Og specielt lige nu giver det en eller anden form for tryghed, fordi man begrænser kropskontakten. Det er fremtiden måske,« siger han.

Men dagens anden kunde, der overtager Simon Weeks stol, lige så snart han er ude af lokalet, er ikke lige så glad for den automatiske hårvask.

»Jeg vil gerne have lidt hovedbundsmassage. Jeg er blevet vasket med robotten mange gange, men den giver ikke massage på samme måde,« siger den 78-årige tidligere DR-journalist Jette Sachs.

Hun har været fast kunde hos Gerard Kelian igennem de sidste mange årtier og brugte ham endda i stedet for DR's egen frisør, dengang hun var studievært ved statsradiofonien.

78-årige Jette Sachs er tilfreds med resultatet hos frisøren Foto: Trina Nielsen

På grund af sin alder tilhører Jette Sachs den gruppe, som sundhedsmyndighederne placerer som værende i en særlig risiko for coronasmitte.

Men det har altså ikke fået den 78-årige pensionist til at genoverveje, om hun skulle tage til frisøren mandag.

»Jeg har ikke været bekymret, selvom jeg er i risikogruppen. Jeg synes, de forholdsregler, der bliver taget, er vanvittigt fornuftige. Jeg sprittede mine hænder, efter jeg steg ud af min bil. Normalt tager jeg toget til frisøren, men det har jeg ikke gjort i dag,« siger hun, inden hun vender sig om mod Gerard Kelian og smiler:

»Og så ved jeg, at Kelian følger alle regler. Han er en meget lovlydig mand.«

Jette Sachs hos frisøren hos Kelian for første gang siden januar.

Gerard Kelian smiler tilbage. Selvom man ikke kan se det for mundbindet, er man ikke tvivl.

»Jeg tager kun en kunde ind ad gangen. Hvis der er flere, må de stå udenfor og vente og drikke et glas champagne eller vin. Eller en kop kaffe,« griner den 70-årige frisør, der har klippet hår, siden han var 15 år.

Jette Sachs forstår godt, at han ikke kan tage flere ind ad gangen. Men det betyder også, at hun må vente med at genoptage sin månedlige tradition.

»Vi plejer at være flere veninder af sted. Vi har sådan en tradition, hvor vi tager til frisøren og drikker champagne og spiser pizza,« siger hun, inden Gerard Kelian supplerer:

78-årige Gerad Kelian, der har arbejdet som frisør, siden han var 15 år. Foto: Trina Nielsen

»Ja, vi skal have champagne om et øjeblik.«

Jette Sachs kører fingrene gennem sit halvfugtige hår og smiler:

»Nej, jeg er i bil i dag. Det plejer vi ellers ikke. Så skiftes vi til at have en flaske med,« siger hun.

Lyden af saksen ved hendes nakke bliver hurtigere, og hun sender Gerard Kelian et blik i spejlet.

»Nu må det ikke blive for kort deromme, vel,« siger hun.

»Nej nej nej, det bliver, som det plejer,« forsikrer den garvede frisør, inden hun hurtigt afbryder med en latter:

»Nej, det må jo netop ikke være så kort, som det plejer.«

»Ikke som det plejer, okay okay,« griner Gerard Kelian, så mundbindet blafrer en smule.