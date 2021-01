De mange frustrerede kunder, som torsdag måtte vente forgæves på deres nytårsmenu fra Michelinrestauranten Kokkeriet, får deres penge refunderet.

Det oplyser dealsitet Downtown, som har solgt de fleste af kuverterne, i en mail til de berørte kunder.

»Vi vil naturligvis sørge for at kreditere de af jer, som ikke fik indløst Downtown-værdibeviser til Kokkeriets nytårsmenu,« lyder det.

Udmeldingen kommer efter, vrede kunder dagen igennem har raset over den dårlige service – blandt andet på Kokkeriets Facebook-side – og krævet pengene retur for de nytårsmenuer, som de efter times frugtesløs venten opgav at få med hjem.

Det er denne mail, som de kunder, der har bestilt Kokkeriets nytårsmenu igennem dealsitet Downtown, har modtaget. Vis mere Det er denne mail, som de kunder, der har bestilt Kokkeriets nytårsmenu igennem dealsitet Downtown, har modtaget.

Downtowns udmelding om refundering er i tråd med et Facebook-opslag, som Kokkeriet har lavet fredag aften, hvori Michelinrestauranten gør det klart, at alle, som ikke har fået deres mad, vil få pengene retur fra det sted, de har indbetalt pengene.

Dermed har piben dog fået en helt anden lyd end torsdag, hvor Michelinrestauranten – i et Facebook-opslag, som siden hen er blevet slettet – afviste, at kunderne ville kunne få deres penge tilbage.

I det seneste opslag fra Kokkeriet oplyses det endda, at selv de kunder, som fik deres mad udleveret, men som måtte vente urimelig lang tid på den, kan forvente at få et gavekort til restauranten.

Michelinrestauranten benytter også muligheden for – endnu engang – at komme med en dybfølt undskyldning til alle de berørte kunder.

»Endnu en gang undskyld, selvom vi også sagde det dengang, og det i for sig kan virke som et noget så fattigt ord, særligt når oplevelsen var så horribel,« skriver de og tilføjer:

»Vi beklager dybt.«

En af de mange kunder, som ventede forgæves, var René Christensen, som B.T. talte med nytårsaftensdag.

Han fortæller, at han opgav efter at have ventet i regn og kulde i tre timer i en kø, som knap nok bevægede sig, og uden nogen som helst udsigt til at få sin mad udleveret.