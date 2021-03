De fleste ved efterhånden, at man har ret til at få sine penge tilbage fra en flyrejse, hvis flyselskabet aflyser.

Men for 34.000 Norwegian-kunder gælder denne sandhed ikke. Og det kan gøre ondt værre for det norske flyselskab. For nu er det tydeligt for enhver, at man som flyrejsende med Norwegian ikke kan være sikker på sine rettigheder.

»Nu er der bevis for, at der er kunder, der ikke får deres penge igen,« siger Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen.

Det kriseramte flyselskab har torsdag fremlagt en redningsplan. Centralt for selskabets overlevelse er en kraftig reducering af gælden. Den er i øjeblikket på omkring 40 milliarder norske kroner og skal barberes ned til 20 milliarder kroner.

»Norwegian er i bund og grund et selskab, der står i afgrunden,« siger Jacob Pedersen.

Han forklarer, at kunder som en del af redningsplanen bliver slået i hartkorn med alle andre långivere, der har penge til gode hos Norwegian.

Derfor får de 34.000 kunder ligesom de øvrige kreditorer kun fem procent af deres penge tilbage, oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

»For at kunne overleve har man brug for, at långiverne i samlet flok siger ja til, at de ikke får alle deres penge.«

Norwegian er kriseramt og skal reducere gælden med omkring 20 mia. norske kroner. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Norwegian er kriseramt og skal reducere gælden med omkring 20 mia. norske kroner. Arkivfoto Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er der ingen kreditorer, der ved deres fulde fem vil gøre, hvis ikke der er en ligelig fordeling mellem dem, der skal bære byrden,« forklarer Jacob Pedersen.

Siden Norwegian 18. november sidste år blev underlagt konkursbeskyttelse, mens selskabet har skullet finde en løsning med kreditorerne for at undgå det totale kollaps, har det ikke været lovligt for Norwegian at udbetale refusioner til kunderne.

»Vi ville gerne have sikret fuld refusion til de udestående refusioner gennem rekonstruktionen, og vi er kede af, at det ikke er muligt,« siger administrerende direktør Jacob Schram i pressemeddelelsen.

Men de manglende penge til kunderne kan vise sig at blive et problem for de rejsendes lyst til at købe hos Norwegian fremover, vurderer Jacob Pedersen.

»Det vil have bundfæstet sig i mange kunder som en risiko,« siger han.

Derfor bliver det ifølge analytikeren en nøgleopgave for Norwegian at sikre troen på, at flyselskabet fremover er økonomisk pålideligt.

»Der er for mig at se ingen tvivl om, at Norwegian skal lægge noget benarbejde i at fortælle historien om, at man bliver flyvefærdig og klar igen. Historien er lige nu, at selskabet har været i krise og har måttet lave flere redningsplaner,« siger Jacob Pedersen.