Påsken er over os, og det vil sædvanligvis betyde en hel masse danskere på påskefrokost-indkøb i supermarkederne, men som de fleste nok ved, så har coronakrisen sat en stopper for den slags.

Eller har den?

Her på B.T. har vi fået flere henvendelser fra læsere, der bestemt ikke kunne mærke coronakrisen, da de lørdag tog i Bilka for at handle.

»Jeg var chokeret over det scenarie, jeg mødte derinde. Der var ingen kontrol med, hvor mange mennesker der var i butikken, eller hvor tæt de stod.«

Jeg holdt nærmest vejret de ti minutter, jeg var derinde Jette Lund om sin lørdag i Bilka

Sådan lyder det fra Jette Lund fra Ry, der var kørt til Bilka i Tilst for at købe nogle nye havestole.

Hun fortæller, at det var umuligt for hende at holde en afstand på de anbefalede to meter, og at hun flere gange var så tæt på folk, at de kunne have 'åndet hende i nakken,' som hun selv beskriver det.

»Jeg var nødt til at gå forbi folk med under en meters afstand for at komme ind og ud af butikken. Jeg holdt nærmest vejret de ti minutter, jeg var derinde,« fortæller hun.

Derfor besluttede hun også hurtigt, at det ikke var lørdag, hun skulle have de nye havemøbler med hjem. Dem køber hun på nettet i stedet.

I Bilka i Aalborg har de sat skilte op, der hjælper kunderne med at huske retningslinjerne. Foto: Henning Bagger Vis mere I Bilka i Aalborg har de sat skilte op, der hjælper kunderne med at huske retningslinjerne. Foto: Henning Bagger

En anden læser, Mikael Nielsen, der lørdag besøgte Bilka i Ishøj omkring kl 13, havde samme oplevelse.

»Det mindede mig om en dag midt i julehandlen. Det var umuligt at gå på gangene mellem varerne uden at komme tæt på folk,« siger han og fortsætter:

»Jeg må indrømme, at da jeg gik ud, tænkte jeg, hvis jeg får coronavirus, så er det da i dag.«

Andre læsere har ligeledes oplevet et stort antal handlende i Aalborg, Esbjerg og Slagelse.

B.T. har forelagt Mark Nielsen, der er dirketør for Bilka, kritikken.

'I påsken har vi haft vagter foran butikker, der har sikret, at vi overholder det maksimale antal kunder, der må være i butikkerne. Der skal være 4 kvadratmeter til hver kunde ifølge myndighederne. Samtidig har sikret, at alle tager hensyn (ved hjælp af dedikeret personale hertil) og hjælper til at med spritte eksempelvis kundevogne,' skriver han i et mailsvar.

Han uddyber, at man desuden har haft besøg af politiet i flere af Bilkas varehuse lørdag.

'Samtidig har politiet også besøgt flere af vores Bilka-varehuse i dag for at se, om der var for mange kunder i butikken. Og alle steder ved selvsyn konstateret, var alt i orden,' skriver han.