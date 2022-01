De fleste vil vide, at farven gul går igen mange steder i McDonald's farverige fastfoodkoncept. Tænk bare på 'den gyldne måges' ikoniske logo.

Fødevarestyrelsen var dog knap så imponeret over den farvepalet, der mødte dem under et kontrolbesøg på McDonald's på Kystvejen ved Københavns Lufthavn tidligere på måneden.

»Hjul under inventar fremstår snavset og fedtet med gule og hvide belægninger. Vægge og el installationer bag og mellem inventar fremstår snavsede og fedtede med gule belægninger,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Kontrolbesøget fandt sted 6. januar, og det varede kun 45 minutter. Undervejs formåede Fødevarestyrelsen at finde stribevis af eksempler på mangelfuld rengøring.

»Gulv mellem inventar på lager fremstår snavset med sorte belægninger. Mellem hyldekanter på lager fremstår der snavset med gamle mad rester,« står der i kontrolrapporten.

Her oplyses det yderligere, at kontrolbesøget fandt sted på baggrund af en forbrugerhenvendelse, hvilket er det samme som en klage.

»Gitter i køleskab fremstår snavset med belægninger af støv. Hylder i køleboks fremstår snavset med sorte/grålige pletter af skimmellignede vækst,« står der yderligere i kontrolrapporten.

Som konsekvens af den mangelfulde rengøring har McDonald's i Kastrup fået en sur smiley samt en bøde på 15.000 kroner.

Sidste efterår var der næsten dagligt trafikkaos mellem lufthavnen og Dragør på grund af lange drive in-køer ved McDonald's på Kystvejen i Kastrup.

Fødevarestyrelsen oplyser i kontrolrapporten at have foretaget fotodokumentation af de snavsede forhold.

Lars Beck Dinesen, der er franchisetager hos McDonald's og ejer McDonald's- filialer i københavnsområdet, erkender da også, at det ikke ser for godt ud for hans fastfood-filial i Kastrup.

»Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Vi har ikke været opmærksomme nok. De forhold skal jo være i orden,« siger Lars Beck Dinesen i en skriftlig kommentar.

Det er dog ikke første gang, at den ellers så brødebetyngede McDonald's-ejer har haft problemer med rengøringen.

Faktisk fik McDonald's i Kastrup så sent som 5. november sidste år en indskærpelse – det samme som en advarsel – for mangelfuld rengøring, hvilket medførte to gebyrlagte opfølgende kontroller.

Fødevarestyrelsen måtte dengang indskærpe over for fastfoodrestauranten, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene og om nødvendigt desinficeres.

»Sodavandstårn i gæsteområdet er synlig snavset med spildte væsker. Afløb er synlig snavset i bund ved afløb. En del udstyr bag disk er synlig snavset. Under en del inventar er der synlig snavset,« står der i kontrolrapporten fra tilsynet 5. november.

McDonald's i Kastrup fik sidste efterår også en hel del omtale, da det kom frem, at stribevis af burgersultne bilister i drive in-kø nærmest dagligt skabte trafikkaos, fordi de kom til at blokere Kystvejen mellem lufthavnen og Dragør.

Tårnby Kommune ville på den baggrund holde møde med Københavns Lufthavn og McDonald's for at finde en løsning på problemet med de lange burgerkøer.

Peter Günther, der er ejendomschef i Tårnby Kommune, oplyste dengang til TV 2 Lorry, at den lange burgerkø skyldes, at folks spisevaner har ændret sig under corona.