Brillekæden Synoptik har ulovligt opkrævet rykkergebyrer.

Nu ændrer man praksis og er i gang med at refundere de uberettiget opkrævede gebyrer til både tidligere og nuværende kunder.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Forbrugerombudsmanden har udsendt.

Hele sagen udspringer af, at en kunde, der havde et brilleabonnement hos Synoptik, ulovligt er blevet opkrævet rykkergebyrer for 1.548,50 kroner

Kunden havde tegnet abonnement, hvor hun hver måned skulle betale 420 kroner – men det formåede hun ikke at gøre.

Efter 22 måneder, hvor kunden ifølge Forbrugerombudsmanden havde foretaget enkelte betalinger, skyldte kvinden cirka 7.500 kroner til brillekæden for udestående abonnementsbetalinger og rykkergebyrer.

I den periode, hvor kunden havde abonnementet hos brillekæden, sendte brillekæden 28 opkrævninger af gebyrer på 5,50 kroner eller 105,50 kroner.

Sagen endte hos Forbrugerombudsmanden, hvor man er af den opfattelse, at 'der er tale om én varig restance i rentelovens forstand, fordi kunden på intet tidspunkt har betalt alle de månedlige abonnementsbetalinger, som hun skyldte'.

»Renteloven sætter grænser for, hvor mange gange en virksomhed må kræve gebyrer for at rykke for betaling af samme restance hos en kunde,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og tilføjer:

»Reglerne har til formål på den ene side at dække virksomheders rimelige inddrivelsesomkostninger og på den anden side sikre, at inddrivelse ikke bliver en indtjeningskilde i sig selv.«

Efter anmodning fra Forbrugerombudsmanden har Synoptik ændret sin praksis og opkræver ikke længere ulovlige rykkergebyrer, lyder det.

Brillekæden har derudover oplyst til Forbrugerombudsmanden, at man er i færd med at refundere de uberettiget opkrævede gebyrer til både tidligere og nuværende kunder.