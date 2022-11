Lyt til artiklen

Det var en mildest talt chokerende udmelding, som rejseselskabet Detur fredag 23. september sendte danskerne på weekend med.

Her lød det nemlig, at man ville aflyse den resterende chartersæson for 2022.

Men der var naturligvis ét stort problem:

Massevis af danskere befandt sig allerede udenlands på Detur-rejser, mens endnu flere havde kommende ferier i sigte resten af efteråret.

Og hurtigt begyndte kunderne at kontakte B.T.

Mange oplevede nemlig at komme ned til hoteller, der ikke var blevet betalt af Detur, og derfor stod de over for et klassisk 'pest eller kolera'-valg:

Enten kunne de af egen lomme igen betale for hotellet, eller også kunne de finde et fly og tage hjem til Danmark igen.

En af dem, der stod over for det valg, var Ole Vendelbo.

Den 73-årige nordjyde havde inviteret sin familie på ferie i tyrkiske Side, og de første par dage gik det da også helt som planlagt.

Men pludselig havde hotellet modtaget en besked om, at Detur var blevet solgt, og at kunderne derfor selv skulle betale for deres hotelophold.

I stedet ville man senere få sine penge retur, lød det.

Ole så ingen anden udvej end at punge de 12.000 kroner ud, og så talte han allerede dernede med andre danske gæster om, at de skulle samle deres krav til Detur, når de kom hjem.

Og det er så sket nu.

Ole Vendelbo oprettede nemlig en Facebook-gruppe med navnet 'Aktiv påkrav mod DETUR', og dér begyndte det pludselig at strømme til med danskere.

»Jeg er jo nordjyde og er derfor stædig, så jeg satte mig for, at Detur ikke skulle komme godt fra bare at aflyse alle rejser og efterlade os med regningen,« siger Ole Vendelbo, der også har talt med Finans.

Det begyndte med et samlet beløb på 280.000 kroner, men da Ole gennem en advokat sendte et påkrav til Detur i oktober, lød det samlede krav på 4,8 millioner kroner fra omkring 500 danskere.

I skrivelsen lød det, at Ole og co. var klar til at gå rettens vej, men en uge senere kunne Detur så begære sig konkurs.

Det betyder i stedet, at Ole og de 500 andre skal have deres penge tilbage fra den svenske rejsegarantiordning, Kammarkollegiet.

Her skal de alle anmelde deres krav, og når Kammarkollegiet har behandlet ansøgningerne, forventer Ole uden tvivl, at de mange penge løber ind på alle danskernes konti.

»Det er jo det, en rejsegarantifond er til for, så på den måde er det jo godt, at de gik konkurs,« siger han og påpeger Deturs største fejl:

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at de er gået konkurs, men deres klart største fejl var, at de ikke sendte deres guider ud på hotellerne, da det hele lukkede ned. Man kunne simpelthen ikke få fat på dem, og det er for dårligt.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Detur.