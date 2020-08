Afstandskravene har siddet på rygraden hos de fleste i månedsvis, men noget tyder på, at danskerne efterhånden slækker på det.

Det bemærker man i hvert fald hos Klitmøller Røgeri.

»Det har været helt galt i juli måned,« siger spisestedets daglige leder Lone Nielsen til B.T.

Ligesom så mange andre spisesteder, restauranter og butikker har Klitmøller Røgeri også en begrænsning for antallet af kunder, som må være indenfor.

»Men vi har set, at det går mere og mere den forkerte vej. Folk respekterer det ikke mere, og det er trist at se, når vi kan konstatere, at smittetallene også går den forkerte vej,« siger Lone Nielsen, der i første omgang talte med TV 2 Nord.

Og det er desværre heller ikke alle, der tager oplysningen om det begrænsede antal kunder i butikken lige pænt.

Faktisk oplever Lone Nielsen og hendes ansatte ret ofte, at kunder bliver enten sure eller vrisser, når de bliver gjort opmærksom på, at de skal huske at holde afstand, og at der altså kun må være et begrænset antal kunder inde i røgeriets butik.

»Folk bliver frygteligt sure, når man siger til dem, at de altså ikke kan komme op til disken på grund af den begrænsning, som der nu engang er. De bliver virkelig sure,« forklarer Lone Nielsen.

Har I sørget for, at skiltningen er god nok?

»Det kan du tro. Vi har skilte allevegne, men alligevel er det som om, at det er gået i glemmebogen, og folk ignorerer det.«

Værst var det, da en familiefar farede i flint, da han fik at vide, at der kun måtte være to i butikken.

»Han kom ind med sine børn, og så gjorde personalet ham venligt opmærksom på, at der ikke måtte være flere inde i butikken. Så begynder han at skælde ud. Han gik helt i selvsving og råbte hele vejen på ud af butikken,« siger Lone Nielsen og tilføjer:

»Og det er ubehageligt for både vores personale, men også for de andre kunder.«

Derfor håber hun også, at kunderne fremover vil tage det noget mere pænt, når de bliver bedt om at efterleve de anbefalinger, der er udstedt af myndighederne.

I et opslag på Facebook skriver hun blandt andet:

'Vi ser at alle bliver mere ligeglade med at holde afstand, og bliver fornærmet sure i nogle tilfælde vælger man at gå fordi i ikke kan komme til disken og kigge eller bestille alle sammen på en gang. Det er reglerne simpelt respekter dem eller gå, vi vil gerne holde åben hele sæsonen og undgå smitte af corona hos os SÅ TAG DET DOG MED ET SMIL OG VENT TIL DET BLIVER JERES TUR, så går det hele lidt nemmere.'