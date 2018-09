Christian Koed ville ønske, at han havde talt mere med en elev, han havde i 2015, da hun henvendte sig med sine tanker om islam og ekstremisme. I dag er hun kendt som Kundby-pigen og er idømt otte års fængsel for forsøg på terror.

Netop dialog med eleverne er ifølge Christian Koed essentielt, hvis vi vil forhindre børn og unge som Kundby-pigen i at blive radikaliseret. Han opfordrer undervisningsministeren til at gøre samtaler om kildekritik, ekstremisme og digital dannelse obligatorisk i folkeskolen.

»Jeg synes, at det skal indskrives i lærerens rolle, at man løbende skal beskæftige sig med de her emner og tale med eleverne om det på en åben og nysgerrig måde. De unge skal dannes og lære, hvad der er rigtigt og forkert,«, siger Christian Koed.

I 2015 stod han selv som lærer foran en elev der på få måneder gik fra at være en teenagepige som var glad for dyr og drenge til en konverteret muslim med interesse for jihad.

Kundby-pigen var fortrolig med Christian Koed, da hun i efteråret 2015 blev radikaliseret via forskellige ekstremistiske miljøer på internettet. I dag arbejder han som lærer i Holbæk. Foto: Privat Vis mere Kundby-pigen var fortrolig med Christian Koed, da hun i efteråret 2015 blev radikaliseret via forskellige ekstremistiske miljøer på internettet. I dag arbejder han som lærer i Holbæk. Foto: Privat

Det foruroligende var dog, at pigen kunne være hvem som helst, forklarer Christian Koed der i dag arbejder som lærer i Holbæk.

»Udadtil fremstod hun som en almindelig teenager med lavt selvværd og en svær familiesituation. Dem har vi mange af, og det er skræmmende, fordi vi jo ikke kunne vide, at hun ville tage de sidste skridt og begynde at lave bomber derhjemme,«.

Ifølge ham kan børn og unge let blive draget i de forkerte retninger på internettet, hvis de ikke har lært, hvad der er rigtigt og forkert.

»Vi er jo alle sammen nysgerrige, og det skal vi lære eleverne er okay ved at omfavne den digitale verden i undervisningen. Vi skal turde tale med dem om, hvad de laver på nettet,«.

Fakta Indsats mod radikalisering På internettet og de sociale medier spredes der i disse år antidemokratiske budskaber, propaganda og misinformation med lynets hast. Ekstremistiske grupper udnytter og bruger internettet til at groome, rekruttere eller opfordre til kriminelle aktiviteter. Og dette kan i yderste konsekvens have indflydelse på unge mennesker. Derfor har Regeringen som en del af en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (2016), valgt netop at fokusere på ekstremisme på internettet. De har blandt andet i august 2018 lanceret online magasinet Nettets vildveje, der har til formål at klæde forældre og professionelle voksne på, så de kan vejlede børn om blandt andet ekstremisme og radikalisering. Christian Koed er del af projektet, hvor han har fortalt om sine erfaringer fra tiden med Kundby-pigen. Nettets vildveje er lavet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Kilde: Medierådet for Børn og Unge

Christian Koed tror derfor også, at samtaler om internettets vildveje ville have hjulpet pigen fra Kundby.

»Selvfølgelig ville vi havde kunne nå Kundby-pigen bedre, hvis der var fokus på online kritik dengang. Hun vidste ikke, hvilke konsekvenser hendes handlinger og søgninger på nettet havde, og i takt med, at hun gjorde flere og flere bange, så blev hun mere ligeglad,«.

B.T. kan fortælle, at flere skoler over hele landet allerede forsøger at forebygge radikalisering ved at undervise eleverne i demokratisering og digital dannelse.

I dag findes der flere forskellige initiativer som beskæftiger sig med at forebygge radikalisering blandt børn og unge, men det er frivilligt, om skolerne vil benytte sig af tilbuddene.

Det var her på Sydskolen i Fårevejle, at Christian Koed mødte Kundby-pigen første gang i 2014. Skolen var også et af pigens mål, da hun senere forsøgte at lave sprængstof i sin kælder. Foto: Niels Ahlmann Olesen/ Ritzau Scanpix Vis mere Det var her på Sydskolen i Fårevejle, at Christian Koed mødte Kundby-pigen første gang i 2014. Skolen var også et af pigens mål, da hun senere forsøgte at lave sprængstof i sin kælder. Foto: Niels Ahlmann Olesen/ Ritzau Scanpix

Og det er en skam, mener Christian Koed, eftersom skolerne og lærerne allerede er pressede nok i forvejen. Derfor tror han, at mange ikke har tid til at beskæftige sig med andet end læringsmål.

»Vi har stort problem med mistrivsel i folkeskolen i dag, og det skyldes, at der ikke er tid til at tale med eleverne, fordi vi har travlt med karakterer og faglige mål. Men det er så vigtigt, at vi skaber en relation til eleverne og lytter til dem, ellers taber vi dem,«.

Han håber, at skolerne, som en forebyggende indsats, vil prioritere at tale med eleverne om de svære personlige ting, så andre elever ikke havner i samme situation som Kundby-pigen.

»Kundby-pigen kom ud et sted, hvor hun var så radikaliseret, at jeg ikke kunne ændre hendes verdensbillede, derfor håber jeg, at skolesystemet kan lære af hendes historie og bruge erfaringen til at klæde elever og undervisere bedre på,«.

ARKIVFOTO. Pigen fra Kundby var blot 15 år, da hun på få måneder gik fra en almindelig teengagepige til radikaliseret muslim. På sociale medier fortalte hun flittigt om sit nye syn på verden, efter hun blev muslim. Diverse billeder fra hendes facebookprofil. Foto: Privat/Facebook Vis mere ARKIVFOTO. Pigen fra Kundby var blot 15 år, da hun på få måneder gik fra en almindelig teengagepige til radikaliseret muslim. På sociale medier fortalte hun flittigt om sit nye syn på verden, efter hun blev muslim. Diverse billeder fra hendes facebookprofil. Foto: Privat/Facebook

