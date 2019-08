3. oktober er der premiere på forestillingen 'Den første dråbe blod', som er baseret på sagen om Kundby-pigen.

Sagen om Kundby-pigen, der blev dømt for at planlægge bombeangreb mod to skoler, bliver til et teaterstykke.

Det oplyser Teatret Fair Play i Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Der er ikke tale om et dokumentarisk teaterstykke, oplyser teatret. Det vil sige, at handlingen ikke vil stemme 100 procent overens med virkeligheden.

Ligeledes har Fair Play heller ikke været i dialog med Kundby-pigen eller de pårørende.

- Det er ikke for at lave en sensation ud af det her. Fair Play har et meget stort ansvar, når vi laver sådan et stykke.

- Jeg har haft den længste dialog med min bestyrelse om et stykke nogensinde. Det har været en lang og grundig diskussion for os, siger teaterleder Robert Parr til Nordvestnyt.

Han lægger vægt på, at stykket både indeholder den genkendelige historie om en teenager på jagt efter sin egen identitet og det uforståelige aspekt i, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde.

Ind imellem de to yderpoler kiler sig en historie om et ungt menneskes mistrivsel og det påtrængende spørgsmål om, hvad der kunne være gjort.

- Jeg tror ikke, at der er noget svar, men hvis vi ikke går i dialog om, hvad der skete, så kan vi ikke lære noget, så det forhåbentlig ikke sker igen, siger Robert Parr.

Ifølge teateret er målgruppen for forestillingen fra 14 år og opefter.

Den i dag 19-årige kvinde fra Kundby-sagen er i gang med at afsone sin straf på otte års fængsel for forsøg på terror. Hun var 15 år gammel, da hun blev anholdt i januar 2016.

Teaterstykket, der har titlen "Den første dråbe blod", får premiere den 3. oktober.

/ritzau/