Både i Billund Lufthavn og ved den dansk-tyske grænse indføres der nye regler for, hvem der kan få coronatest.

Fra torsdag vil det kun være rejsende, der kan fremvise en gyldig billet, der vil kunne blive testet for coronavirus i Billund Lufthavn.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Samtidig begrænses testene ved den dansk-tyske grænse til kun at omfatte udlændinge og borgere, der har været bortrejst i mindst et døgn.

Det skyldes, at Statens Serum Institut er presset på analysekapaciteten i samfundssporet. Det vil sige det spor, hvor personer uden symptomer på coronavirus bliver testet.

Analysekapaciteten er blevet oprustet i hovedstadsområdet, som er ramt af stigende smittetal.

Det betyder, at Region Syddanmark fremover kun kan få analyseret 4200 test om dagen. Den seneste tid har regionen haft adgang til at få analyseret 5500 test om dagen.

- Når vi bliver bedt om at begrænse antallet af test, så er det naturligt, at vi blandt andet kigger mod Billund og mod grænsen, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, i meddelelsen.

- Formålet med testningen i lufthavnen og ved grænsen har hele tiden været at give rejsende mulighed for at blive testet. Derfor giver det også god mening, at vi nu lukker for adgangen for alle andre i lufthavnen og ved grænsen og kun fokuserer på de rejsende.

Han forventer, at regionen kan øge antallet af test i samfundssporet igen med kort varsel, så snart der igen er mulighed for det.

Personer med symptomer, som bliver testet på hospitalerne, bliver ikke påvirket af den nedsatte kapacitet, understreger Kurt Espersen.

I Region Hovedstaden har man også for nylig ændret retningslinjerne for, hvem der kan blive testet i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Tidligere kunne både rejsende og alle andre dukke op og få en test i lufthavnen.

Men siden 8. september har det kun været personer, der kan fremvise gyldig billet, der kan få lavet en test uden først at bestille tid.

Til gengæld kan man fortsat bestille tid til en test i Københavns Lufthavn på hjemmesiden coronaprover.dk. Også selv om man ikke hverken skal ud at rejse eller kommer hjem fra en rejse.

