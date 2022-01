På Rejsby Europæiske Efterskole er der lige nu tomme gange, tomme undervisningslokaler og tomme værelser.

Der er nemlig kun otte elever tilbage efter et stort smitteudbrud med corona.

52 elever og lærere er indtil videre testet positive, fortæller forstander Karsten Friis, og de resterende elever og lærere er i fuld gang med at blive PCR-testet, fordi de er nærkontakter.

»Fordi vi har så mange, der er positive, så er alle nærkontakter,« forklarer han.

Halvdelen af de tilbageværende otte elever er testet positive og er blevet isoleret på deres værelser.

JydskeVestkysten kunne tidligere i dag fortælle om efterskolen, der var blevet lagt ned af meldinger om smittede elever henover weekenden.

Rejsby Europæiske Efterskole gik også allerede mandag over til onlineundervisning, og det fortsætter tirsdag.

Karsten Friis fortæller, at både elever og lærere tager det hele stille og roligt.

»Vi er en skole, der rejser meget, så vi er meget omstillingsparate, og så er det jo andet år med corona, så vi er vant til det,« siger forstanderen.

Heldigvis er de tilbagemeldinger Karsten Friis indtil videre har fået også, at der ikke er nogen, som er meget hårdt ramt af smitten.

»Vi har haft nogen, der har givet udtryk for lidt feber, men indtil videre er det heldigvis det,« siger han.

Rejsby Europæiske Efterskole skal på skitur til Sverige i uge seks, og her skal man kunne fremvise en negativ kviktest.

Forstanderen håber derfor på, at coronaudbruddet er kommet tidligt nok til, at langt de fleste elever og lærere når at kunne få sygdommen godt overstået, så de kan komme med på turen.

»Vi er optimister, og det er jo heldigt, det er nu og ikke tættere på, vi skal afsted,« siger han.

Der går i alt 140 elever på Rejsby Europæiske Efterskole, som ligger i vadehavsområdet tæt på Ribe.