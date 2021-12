Du kender sikkert godt følelsen af, at den der løbetur kan virke lidt uoverskuelig. Måske hverdagens trummerum har overtaget, og du kommer ikke afsted, selvom du godt ved, at det føles så godt bagefter.

Men hvad nu, hvis du vidste, der ventede et helt fællesskab? Et fællesskab, hvor du blev bakket op, og hvor du blev opfordret til at udfordre dig selv og prøve noget nyt – både i forhold til træning og i livet generelt. Det fællesskab har 25-årige Sofie Kildahl Møller skabt med GirlsGoWild, og hun vil gerne invitere endnu flere piger og kvinder med.

»Det er bare nemmere at komme ud ad døren, når man ved, der også er andre, som gør det, og vi får unikke oplevelser sammen,« forklarer hun og fortsætter.

»Noget af det vigtigste med det her fællesskab er, at man tør udfordre sig selv – enten mentalt eller fysisk.«



Hvad er GirlsGoWild? GirlsGoWild er et fællesskab for kvinder i alle aldre

Det er stiftet af Sofie Kildahl Møller i sommeren 2020 i Aalborg

GirlsGoWild kan findes på både Facebook og Instagram samt på en hjemmeside, og på Facebook findes der også en lukket gruppe med mulighed for opbakning og sparring

Med GirlsGoWild arrangerer Sofie Kildahl Møller alt fra halvmaratontræninger til online løbechallenges og vandreture og andre begivenheder

Tanken bag GirlsGoWild er, at det skal være et fællesskab, som opfordrer kvinder til at turde mere og kaste sig ud i nye ting og oplevelser

Med GirlsGoWild har Sofie Kildahl Møller arrangeret både fysiske vandreture, trailture i skovene ved Silkeborg og vandreture fra Blokhus til Løkken eksempelvis foruden de mange løbetræninger og online løb såsom 24/6, hvor 67 løbere fra hele landet løb seks gange på et døgn

GirlsGoWild blev skabt i sommeren 2020 med udgangspunkt i Sofie Kildahl Møllers egen udvikling. For hun har ikke altid været typen, som kastede sig ud i ekstremløb og nye udfordringer.

»Jeg var nok lidt usikker og ret perfektionistisk i mange år. Jeg turde ikke kaste mig ud i noget nyt, fordi jeg var bange for, hvad der ville ske, hvis det gik galt. Så var det nemmere at lade være,« forklarer hun.

En tur i Forsvaret gjorde dog, at hun pludselig mærkede, at hun kunne klare meget mere, end hun troede.

»Jeg begyndte at løbe, og jeg tænkte over, hvordan jeg kunne udfordre mig selv. Derfor begyndte jeg også at vandre oven i løbeturene, og jeg prøvede at rejse alene. Nu føler jeg jo også, at jeg udfordrer mig selv, når jeg arrangerer ture og løb med GirlsGoWild,« forklarer Sofie Kildahl Møller.

Om Sofie Kildahl Møller Sofie Kildahl Møller 25 år og bor i Aalborg, men kommer oprindelig fra en lille by uden for Silkeborg

Hun er lige nu i gang med en bachelor i idræt på Aalbog Universitet og har tidligere gået på Nordjyllands Idrætshøjskole

Hun flyttede til Aalborg i 2018

Dedikeret løber og går meget op i friluftsliv

Hun har altid været aktiv og primært håndbold til en start, men herefter blev det de individuelle sportsgrene som eksempelvis løb

Uddannet fitnessinstruktør og desuden uddannet soldat i Forsvaret, hvor hun har været udsendt til Kosovo

Kombinationen af interessen for rejser og fysisk aktivitet har været motivationen for at stifte GirlsGoWild i juli 2020

Hun arbejder desuden hos Pure Power med marketing

Da hun flyttede til Aalborg, kunne hun ikke finde sig til rette i det stillesiddende studieliv, og her blev løb vejen frem. Løbeturene i Aalborg gjorde også, at Sofie Kildahl Møller fik mange veninder i byen, som også gerne ville løbe.

»Løbeturene har gjort, at jeg har set meget mere af Aalborg – også sammen med mine veninder, som har boet her mange flere år end mig,« forklarer hun.

»Fra min tid i Forsvaret fandt jeg ud af, at mænd tit er bedre til bare at kaste sig ud i tingene. Jeg oplever også, at stemningen bliver anderledes, når der er mænd med på turene. Der kommer mange kvinder tit til at holde sig lidt tilbage, og det giver bare andre samtaler, når der kun er kvinder afsted.«

Selvom fællesskabet udspringer af en kæmpe interesse for og lyst til at bevæge sig i naturen, handler GirlsGoWild om meget mere end bare motion.

»Det handler lige så meget om at turde noget mere i livet og gøre nogle af de ting, som vi tror, vi ikke kan. Det kan bruges i så mange andre aspekter af livet, at man får de her succesoplevelser ved at opnå noget,« forklarer Sofie Kildahl Møller og fortsætter.

»Jeg håber, at GirlsGoWild også kan inspirere en til at få gjort nogle af de ting, man brænder for, selv om det ikke nødvendigvis er løb eller vandreture.«

Træt af de samme løberuter i Aalborg? Her får du nogle af Sofie Kildahl Møllers yndlingsløbesteder i Aalborg: Verdens Ende i Nørresundby og over de to broer

Østerådalen, hvor der er fred og ro og ingen lyskryds

Med GirlsGoWild har Sofie Kildahl Møller arrangeret op til flere online løbebegivenheder under corona, hvor kvinder fra hele landet – og i alle aldre – er stimlet sammen om at løbe en tur sammen.

»Jeg oplevede enorm opbakning til onlineudgaven af 24/6, hvor alle postede billeder og taggede GirlsGoWild, og det har været fedt at se, hvad de her online fællesskaber kan,« forklarer hun.

Der er mange planer og tanker om, hvad GirlsGoWild skal kunne i fremtiden.

Mørke er ikke en hindring for en god løbetur for Sofie Kildahl Møller. Foto: Privat Vis mere Mørke er ikke en hindring for en god løbetur for Sofie Kildahl Møller. Foto: Privat

»Jeg vil gerne kunne invitere på endnu flere ture til sommer. Måske en tur med 100 kilometer på tre dage, hvor man overnatter ude, og jeg vil jeg gerne lave nogle af der her challenges fysisk,« forklarer Sofie Kildahl Møller og afslutter:

»Jeg håber bare, at jeg kan få flere til at turde gøre det, der gør dem glade – og nogle gange turde at gøre lidt ekstra.«