»Må jeg kun nævne én ting?« Det er nærmest urimeligt svært for Silke Klingberg kun at give ét svar på, hvad det fedeste ved hendes studiebolig er.

Hun bor på havet. I en Bjarke Ingels-tegnet bæredygtig containerkonstruktion. Midt i et mekka af outdoor-legepladser, kreative kontorer, hippe festivaler og 'jord til bord'-restauranter.

Og det stopper ikke her.

Fra sine 21 arkitekttegnede kvadratmeter bolig kan hun næsten springe direkte ud i én af Københavns havnebadezoner.

'Riggeren', der er tegnet af Bjarke Ingels, kan indtil videre få lov at ligge i bassinet ved Refshaleøen i 10 år. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere 'Riggeren', der er tegnet af Bjarke Ingels, kan indtil videre få lov at ligge i bassinet ved Refshaleøen i 10 år. Foto: Sine Bach Jakobsen

100 meter væk ligger den næsten for populære cafe La Bachina, hvor man kan nyde naturvine i aftensolen eller tø op i en træfyret sauna efter vinterbadning.

Og for enden af molen sejler havnebussen på fem minutter én ind til Indre By, og cyklen kan man selvfølgelig få gratis med – hvis man ikke orker en 15 minutters cykeltur over inderhavnsbroen.

Det lyder meget godt, ik'? Og så har Silke Klingberg ikke engang nævnt det bedste ved sin flydende studenterhybel på Refshaleøen endnu.

»Jeg kan mærke havets bevægelser i lejligheden. Det er bare skide hyggeligt,« siger hun.

Som medicinstuderende bruger Silke Klingberg mange timer med bøgerne. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Som medicinstuderende bruger Silke Klingberg mange timer med bøgerne. Foto: Sine Bach Jakobsen

Silke Klingberg er 22 år og læser medicin. Og så har hun virkelig skudt papegøjen, når det kommer til én af mest udfordrende discipliner for studerende i København: boligjagten.

Kun én gang sidste efterår blev de ellers meget hyggelige bølgeskvulp i Søndre Refshalebassin så store, at hun på grund af søsyge måtte overnatte på land.

Ellers er 'riggeren' 100 pct. beboelig året rundt.

Ja, faktisk er studieboligen næsten endnu federe om vinteren, når man har Refshaleøen for sig selv og ikke behøver tænke helt så meget over, at folk kigger ind ad de store 'gulv til loft'-vinduer i lejligheden.

Silkes 21 kvadratmeter indeholder et lille køkken, seng, sofa, spisebord og badeværelse. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Silkes 21 kvadratmeter indeholder et lille køkken, seng, sofa, spisebord og badeværelse. Foto: Sine Bach Jakobsen

De mange nysgerrige mennesker er nemlig den eneste ulempe, som Silke Klingberg kan komme i tanke om.

»Det er lidt irriterende, når man gerne bare vil se Netflix en søndag formiddag. Men så kan man jo bare trække gardinerne for,« siger hun.

Silke Klingberg forstår godt nysgerrigheden.

Selve stødte hun på Urban Rigger, da hun googlede studieboliger på Refshaleøen.

FAKTA: Vil du bo som Silke? Urban Rigger er lige nu ved at bygge fem nye 'riggere' med i alt 60 studieboliger.

De er efter planen klar til indflytning i løbet af vinteren.

Home Christianshavn oplyser, at de nye 'riggere' bliver lejet ud frem for solgt som f.eks. forældrekøb.

Lejeprisen kan dog endnu ikke oplyses. Men man kan blive skrevet på en interesseliste hos Home Christianshavn.

Behøver din container ikke ligefrem ligge på vandet, er studieboligerne CPH-village – også på Refshaleøen – også et godt bud.

»Vi bookede straks en fremvisning, og så var jeg solgt,« siger hun.

Hun boede på det tidspunkt i en midlertidig lejet bolig på Margretheholmen, som også ligger ude ved Refshaleøen. En bolig, hun på egen hånd havde fundet.

Da hun efter en lang rejse annoncerede over for sine forældre, at hun ville flytte hjemmefra, lød svaret nemlig 'fint' – efterfulgt af 'bare du selv står for de'.

Så det gjorde hun. Men efter at have boet på Margretheholmen og forelsket sig hovedkulds i Refshaleøen, var hun alligevel nødt til at bede om hjælp hjemmefra.

Studieboligerne i Urban Rigger koster nemlig omkring én million og kan ikke finansieres med realkreditlån.

»Så i stedet for at købe en ny bil købte mine forældre lejligheden som forældrekøb. Så kunne jeg bo der nogle år, og når min lillebror skal læse, kan han overtage,« siger hun.

Urban Rigger er en del af et projekt, hvor Københavns Kommune har givet tilladelse til at bygge midlertidige studieboliger.

Derfor har 'riggeren' som udgangspunkt kun midlertidig plads på Refshaleøen. Om 10 år ved de altså ikke, hvor deres flydende million-container skal lægge til kaj.

Vis dette opslag på Instagram They. Are. Almost. HERE! We are beyond excited to finally show you the NEXT GENERATION of Urban Riggers!! Five new modules and 60 new floating apartments are almost ready to house more students on Refshaleøen in Copenhagen. In order to optimize on things such as space and general living, a few changes have been made to these babies. Watch our progress here on social media as we continue the work! #urbanrigger #sustainability #oceanliving #sustainabilitymatters #upcycling #floatinghomes #studenthousing #ocean #architecture #copenhagen #environment #shipcontainers Et opslag delt af Urban Rigger (@urbanrigger) den 22. Aug, 2019 kl. 6.08 PDT

»Hvis det bliver Køge Bugt, er det måske ikke så fedt. Men bliver det Barcelona, er det jo en meget god investering,« siger Silke Klingberg og fortsætter:

»Men det er en lidt usikker investering, som ikke alle bankrådgivere lige synes er en god ide.«

I løbet af vinteren lander yderligere fem 'riggere' med i alt 60 studieboliger i havnebassinet, som efter planen bliver lejet ud.

Det bliver fedt med flere studerende på havet, mener Silke Klingberg, så de for alvor kan få brugt tagterrassens loungemøbler eller kælderens bar, fælles tv og bordfodbold.

Silke og Mads var de to første, der flyttede ind i Urban Rigger på Refshaleøen. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Silke og Mads var de to første, der flyttede ind i Urban Rigger på Refshaleøen. Foto: Sine Bach Jakobsen

Kælderen gemmer også på et rum med motionscykel og træningsredskaber.

»Men det er ikke her, man finder mig,« siger hun.

Til gengæld kan man finde den idrætsstuderende Mads, der også har en kajak liggende midt i 'riggeren'.

»Muligvis den mest brugte privatejede havkajak i København,« siger han selv.

Mads har formentlig den mest brugte, privatejede kajak i København, siger han selv. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Mads har formentlig den mest brugte, privatejede kajak i København, siger han selv. Foto: Sine Bach Jakobsen

Præcis otte minutter går der fra, at han beslutter sig for at ro en tur, til han er på vandet.

Mads og Silke var de første to, der sidste år midt under Distortion flyttede ind på Urban Rigger. De forelskede sig ikke bare i deres nye hjem, men også i hinanden.

»I starten troede jeg bare, han var en god nabo, når han inviterede på middag med stearinlys og tilfældigvis lige havde fået vin med hjem fra arbejdet,« siger Silke Klingberg.

»Det var virkelig dyrt at købe al den vin,« siger Mads og griner.