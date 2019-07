Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Få flygtninge kan få gavn af regeringens lempelse

De Radikale ser det som en stor sejr, at flygtninge i risiko for at blive sendt hjem kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet to år i samme branche. Men kun en lille gruppe mennesker opfylder betingelsen, skriver Jyllands-Posten.

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Markant færre ældre får kommunal hjemmehjælp

Der er sket et fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Hvor 21 procent af alle over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, er tallet i dag 12,8 procent, skriver Kristeligt Dagblad.

Kun 12,8 procent af personer i hele landet over 65 år bliver visiteret til hjemmehjælp i dag. I 2008 var det 21 procent. (Arkivfoto) Foto: Casper Christoffersen Vis mere Kun 12,8 procent af personer i hele landet over 65 år bliver visiteret til hjemmehjælp i dag. I 2008 var det 21 procent. (Arkivfoto) Foto: Casper Christoffersen

Japan evakuerer en million mennesker under voldsomt skybrud

En million mennesker skal evakueres i Japan, som er ramt af skybrud. Det voldsomme regnvejr, der de seneste dage har hærget det sydlige Japan, har torsdag forårsaget oversvømmelser og mudderskred.

Det sydlige Japan er ramt af massive oversvømmelser efter, at der på en uge er faldet dobbelt så meget regn, som der normalt falder i Juli. Foto: JIJI PRESS Vis mere Det sydlige Japan er ramt af massive oversvømmelser efter, at der på en uge er faldet dobbelt så meget regn, som der normalt falder i Juli. Foto: JIJI PRESS

Trump forsvarer voldsomt kritiserede forhold i migrantlejre

USA's præsident, Donald Trump, forsvarer behandlingen af migranter i lejre langs den amerikanske grænse til Mexico. 'Mange af disse illegale migranter lever bedre og under sikrere forhold, end hvor de kom fra,' skriver præsident på Twitter.

Nordkoreas FN-mission er utilfreds med Trumps tilgang

Nordkoreas FN-mission anklager USA for at være 'mere og mere fast besluttet på fjendtlige handlinger'" mod Nordkorea. Anklagen kommer, på trods af at USA's præsident, Donald Trump, har udtrykt ønske om flere forhandlinger mellem de to lande.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes i weekenden i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea. Foto: Kevin Lamarque Vis mere USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes i weekenden i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea. Foto: Kevin Lamarque

FN kan ikke enes om at fordømme blodigt angreb i Libyen

FN's Sikkerhedsråd er ikke nået til enighed om en fælles erklæring, som fordømmer et blodigt angreb mod migranter i Libyen. Det skyldes, at USA ikke har givet grønt lys til ordlyden i erklæringen, siger kilder.

Forskere: Den danske Tour-start i 2021 er blevet oversolgt

Arrangørerne af det danske værtskab for Tour de France-starten i 2021 har groft overdrevet de positive effekter af begivenheden. Det mener flere forskere, skriver Politiken.

Den 21. februar 2019 blev fordelene ved at starte Tour de France i Danmark i 2021 præsenteret på et pressemøde. Her ses fra venstre Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (V). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den 21. februar 2019 blev fordelene ved at starte Tour de France i Danmark i 2021 præsenteret på et pressemøde. Her ses fra venstre Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (V). Foto: Mads Claus Rasmussen

Demonstranter og generaler taler sammen igen i Sudan

Repræsentanter for demonstranterne i Sudan har onsdag genoptaget forhandlinger med det midlertidige militære styre i landet. Det oplyser en leder fra demonstranternes side, Mariam al-Mahdi, som er næstformand i oppositionspartiet Umma.

