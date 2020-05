Blandt de 1,2 millioner indbyggere i Region Syddanmark er der blot 11 indlagte med covid-19, herunder én enkelt borger på en intensivafdeling.

Men mens pandemiens tag i området er faldende, vokser antallet af arbejdsløse. Og derfor løber tålmodigheden med grænselukningen ud. For de tyske turister er altafgørende for eksempelvis Allan Svendsens økonomi.

»Det, der skal til hernede, er tyske turister. Vi skal have noget indtjening for at redde stumperne,« siger han.

Allan Svendsen er indehaver af Rømø Famliecamping, og han er arrangør af en demonstration ved grænsen på søndag.

Han har ét budskab til Mette Frederiksen: ‘Åbn den grænse!’

For det bliver simpelthen for omkostningsfuldt, hvis ikke de tyske turister snart får lov til at feriere i Danmark igen, lyder det.

»Vi ser virksomheder, der bliver opløst, og når først arbejdspladserne er væk, kommer der ingen og samler os op.«

»Det virker, som om vi er glemt,« siger han.

Bør regeringen åbne grænsen til Tyskland med det samme?

Allan Svendsen fortæller, at Rømø Familiecamping gennem coronakrisen blot har haft 10 procent af de gæster, de plejer at have.

Det kan mærkes.

»Det vil tage os tre til fem år at rette op på det tabte.«

Smertegrænsen anes i horisonten. Men kun kreditorerne ved, præcis hvornår den grænse er nået, fortæller Allan Svendsen.

»Vi har været her en hel del år og har lidt at tage af. Men vi kan ikke klare en grænselukning hele sommeren.«

»Virus er under kontrol nu«

Region Syddanmark omfatter hele Fyn og det sydligste af Jylland.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik steg bruttoledigheden, antal fuldtidspersoner, fra februar til marts med 3.000.

Derfor gælder det ifølge Allan Svendsen om at byde tyskerne velkommen hurtigst muligt. Danmark - og Sydjylland i særdeleshed - er klar, mener han.

Allan Svendsen står bag en demonstration på søndag. Formålet er at få regeringen til at åbne grænsen til Tyskland.

»Virus er under kontrol nu, og det er den også i Tyskland,« siger han og fortsætter:

»Det er forkert adfærd, der smitter. Der findes ikke en særlig type corona i Tyskland, der smitter mere end i Danmark.«

»Det er jo ikke sådan, at der kommer 100.000 tyskere og stiller sig på samme fodboldbane.«

»Nej, de spreder sig over det tyndest befolkede område i Danmark,« siger Allan Svendsen.

Grænselukningen sikrer vel, at der alt andet lige er mindre risiko for smittespredning, end hvis grænsen var åben. Hvad tænker du om det hensyn?

»Jeg synes, det er et tyndt argument. For det handler om adfærd. Hvis folk overholder afstandskrav og holder god hygiejne, så vil der være styr på det,« siger Allan Svendsen.

Demonstrationen søndag kommer til at ske ved grænseovergangen i Sæd klokken 10.

Torsdag åbnede statsminister Mette Frederiksen op for, at det kan være en mulighed at lade tyske turister med et lejebevis få adgang til Danmark.

Den danske grænse - her ved Padborg - har været lukket siden lørdag den 14. marts 2020.

Det sagde hun under en tv-debat.

»At nogen mener, at vi bare skal åbne grænserne op og være ligeglade med, om flere tusinde mennesker rejser rundt og smitter hinanden, forstår jeg simpelthen ikke.«

»Hvis vi taler om en model, hvor det handler om mennesker, der kommer til Danmark som turister, hvor det kan hjælpe lokalsamfundene, så er det noget andet,« sagde hun.

De danske grænser har været lukkede siden lørdag den 14. marts klokken 12.